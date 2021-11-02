港女突企馬路中心險被撞　呠極唔走累車輛急停被罵：要死行遠啲！

路上零意外的目標全靠行人及駕駛者互相配合才能達到，近日網上流傳片段，可見1名港女竟於駕駛者使用的交通燈綠燈期間，施施然走出行人過路處並站於路中心，導致駛至的車輛需要急停避免撞上。有司機多次響咹示意女子返回安全島，惟對方未有理會，最終車輛需要繞過女子駛走，車上乘客因而怒極大罵「要死行遠啲！」之後有人再貼出行車記錄儀（車cam）影片，可見1名男子走到路中心拉走港女，雙方一度爭執，令網民質疑事件或屬情侶鬥氣的過火行為。



1名港女周日（10月31日）晚上突然走出長沙灣道站於路中心，導致駛至的車輛需要急停，即使車輛多次響咹亦未有理會。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民昨日於facebook群組「馬路的事討論區」貼出影片，怒指「昨天差少少俾條八婆害死」。行車記錄儀（車cam）片段可見，當車輛駛至長沙灣廣場對開的長沙灣道時，駕駛者使用的交通燈正亮起綠燈，司機未有為意跟隨前車行駛。當駛近行人過路處時，1名女子突然走出路中心，面向車輛方向站立，令至少2架車輛需要急停避免發生意外。

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由於女子擋住去路，影響後方車輛，司機多次響咹，提示她盡快返回安全島，惟女子堅持站於路中心。最終片主駕駛的車輛需要繞過女子才能繼續前駛，車上1名女乘客疑不滿女子所為，於車上向女子大罵：「想死行遠啲啦！」

帖文引起大批網民討論，不少人直指涉事女子過份，「真係好多人唔望交通亂咁行馬路」、「香港好多人都大壓力癲癲地，小心啲啦唯有」、「條女幾醒目㗎，睇過線先企嗰個位」、「佢仲覺得自己無問題，停喺度」、「一哭二鬧三上吊？遲早一次玩出禍」。

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之後有網民貼出另1段行車記錄儀（車cam）短片，指過路處轉燈時，其他行人如常過路，女子仍站於路中心，1名穿淺藍色風褸的男子行經女子身邊時，突然連推帶拉將她帶到安全島。女子一度反抗，跟隨男子走到安全島後即甩開對方的手，兩人疑似發生爭執，因此有人估計，女子站於路中心是刻意與男友鬥氣的行為，「又係大街大巷耍花槍！女人真係好恐怖」。