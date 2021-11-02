網絡小說家稱帳號被入侵　驚見多2萬字新劇情　黑客還留窩心訊息

網絡小說大行其道，讀者除了可以緊貼更新，亦能跟作者更多留言互動，內地1名網絡作家近日就遇上怪事，其帳號遭到黑客入侵，重奪主權後卻發現未被「惡搞」或盜用帳號作違法用途，而是幫他修改文章及整理大綱，更大方的寫下2萬字新劇情，還留下溫馨提示，讓作家看得傻眼，網民笑言是忠實讀者嫌他寫得太差，「恨鐵不成鋼吧」。



內地1名網絡作家近日就遇上怪事，其帳號遭到黑客入侵，重奪主權後卻發現未被「惡搞」或盜用帳號作違法用途，而是幫他修改文章及整理大綱。（示意圖，資料圖片）

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內地網絡小說《是我瘋了》作者日前在網站上宣布暫停更新，因帳號遭到黑客入侵，原來是有讀者嫌棄他近日的寫作，直斥「最近不知道你在寫什麼，感覺對不起我的打賞訂閱」，因而索性把其帳號盜了，並幫他修改章節及一些不合理的劇情，還重新整理大綱。黑客還給他寫下1至2萬字的新劇情，後來的劇情順序都排好，還解釋了理由，作者形容是「手把手教學」。

黑客窩心訊息全文▼▼▼

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黑客還留下訊息稱，作家帳號的密碼太好猜了，「換一個複雜點的」，同時提醒他別亂點手機上的網址鏈結，「小心再被人盜」，並為其電腦設置了防火牆。作家直言這個溫馨提示感動之餘，又有點無力，「感覺好像對不起大家的期待，現在竟然有讀者要盜號來給寫」，令他深感愧疚，因此要暫緩更新，「詳細看一遍黑客大佬給我寫的劇情和大綱，之後再看該如何寫」，並向讀者尤其是「黑客大佬」道歉，「感覺如芒在背」。

網民看完作者交代事件的文章後都感到驚訝，「看不下去就直接拿筆自己寫」、「太霸氣了」，又笑言黑客必定是忠實讀者，「愛你愛到駭進來」。但亦有網民質疑此篇帖文孰真孰假，「這是新小說嗎？就叫《霸道黑客改了我的大綱！》」，又認為是一個頗吸引的故事題材，「黑客大佬可以改成女生，就變小清新的戀愛輕文學」。