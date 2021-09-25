阿爸電腦中毒黑客索300美元　寫英文email扮慘求減價　結局超爆笑

在互聯網世界，網絡安全尤其重要，台灣有網民最近發文分享，指父親在數天前發現電腦被黑客入侵，公司的重要文件被鎖，需向黑客支付300美元（港幣約2335元）才能解決。不過，樓主父親心有不甘，便在電郵中大數自己悽慘身世，形容近日諸事不順，希望對方只收100美元（港幣約780元），最後黑客不但接受其殺價，甚至大方教他如何避免惡意軟件攻擊，雙方互動引起網民熱議。



有台灣網民分享，指其父親的電腦日前被黑客入侵，重要公司資料被鎖住，父親其後出動悲情攻勢，對方竟真的大打折頭，將贖金大減至原有的三分一。（Towfiqu barbhuiya / unsplash）

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樓主周三（9月22日）在Dcard討論區發文，表示父親數天前被黑客入侵電腦，幾份重要的公司文件被鎖，對方要價300美金「贖金」，惟其父親不服氣，決定在電郵「扮慘」殺價，直言「我比你更需要錢」、「生活已經艱難，為什麼所有壞事情都要發生在我身上」，甚至說假如不讓他殺價，自己也不想再活下去，並以「a poor guy（1個窮困的人）」署名。樓主看後笑出腹肌，笑指「平時工作起來很嚴肅的老爸，沒想到裝起可憐來，還有模有樣呢」。

樓主的父親發電郵給黑客，指自己非常窮困，希望對方能給他優惠。（Dcard圖片）

帖文一出即引來熱議，在網民的追問下，樓主再更新指，父親收到黑客回覆，表示願意只收100美元，並隨電郵附上購買比特幣（Bitcoin）的網址。雙方後來更愈聊愈多，樓主父親不忘感謝黑客給他「贖金優惠」，還提醒對方要教他避免再遭惡意軟件攻擊的方法，結果黑客也信守承諾，收錢後提醒樓主父親4個小秘訣，包括不要隨意地開放區域網路、每天備份、更改高強度的密碼和更新軟體。

最令人意外的是，事件最後竟變成樓主父親感謝黑客，又讚對方是「好人」並非騙子，而黑客在電郵中則給他1個網址，希望他到該處留下好評，留言指黑客也講誠信，「只要付錢一定會幫解決」。

大批網民均被樓主父親的「苦苦哀求文」惹笑，紛紛留言「好可憐但好好笑，抱歉了可憐的爸爸」、「太好笑了，爸爸脾氣好好，還可以心平氣和的跟黑客聊」，亦有人表示要抄下該封電郵做範本，「如果有用的話殺價文可以借抄嗎？我爸中勒索病毒3次了」、「這招很厲害耶！做筆記！以後詐騙集團可能都要被殺價了」。

（Dcard）

同場加映：黑客因應品性和專長被分成白、黑、灰、紅、藍和綠6大類，按圖即看6種顏色「帽子」的分別▼▼▼