揭秘全球最大黑客組織　Anonymous匿名者大戰「科學教」震驚國際

【黑客 / Anonymous / 匿名者】提起黑客（Hacker），許多人會想起罪犯標籤，不過有些組織卻難讓人分出屬正屬邪，他們因應品性和專長被分成白、黑、灰、紅、藍和綠的6種顏色「帽子」。其中以「灰帽」最具爭議，像跨國黑客組織「Anonymous」（匿名者）便是其表表者，做事只為展現個人信念，過去屢有入侵國家情報機構、報復恐怖組織與美國警暴等行動，震驚國際。

因應黑客的品性和專長，他們會被分成白、黑、灰、紅、藍和綠的6種顏色「帽子」。（網上圖片）

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專門講解懸案的Youtuber「小烏」，曾深入介紹「Anonymous」黑客組織的來歷。她表示這個組織像社群多於集團，當中沒有明確領袖，只要有相同理念，任何人都可以加入和發起入侵行動。其早期成員則實際來自2003 年美國知名貼圖區「4chan」內的一群用戶。

該批用戶慣以匿名方式發言，是故一般人沒法分辨帖文和留言是誰人發出。久而久之「4chan」內便有流傳稱，可能所有帖子和留言都是來自同一個人發出，還以一張身穿黑色西裝、戴着面具及爆炸頭的黑人相片作為那神秘人的「真身」。

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意料不及的是，這個傳言後來造就了「4chan」用戶團結的契機。2006年，他們為惡搞一個名為「HABBO」的虛擬城市遊戲，便發起要為遊戲角色製造爆炸頭黑人的形象，並聯合集結於一個游泳池出入口，讓其他玩家不能進入該區。爆炸頭、穿西裝的黑人形象，亦由此變成「Anonymous」的集體形象。

憑對抗邪教成名

後來因應美國電台主持哈爾特納（Hal Turner）經常發表歧視有色人種言論，這群用戶決定再次出擊。當時他們對哈爾特納大舉發動干擾攻擊，不單癱瘓後者個人網站，更有整蠱電話等騷擾手段，最終造成哈爾特納有上萬美元的經濟損失。

不過真正讓這批用戶聲名大躁的，必數他們對抗「山達基教」（Scientology，另稱科學教）一役。

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經此一戰後，組織逐漸向世界不同地區擴展，更在政治上形成一些共識，呼籲要維護「網絡自由」。其中電影《V煞》（V for Vendetta）對匿名者影響頗大，因「Anonymous」的核心理念──反對資訊封鎖，致力推動網絡及言論自由，與電影主題不謀而合，故成員不時會引用電影內的對白來發表宣言。

世界化戰績

時至今日，「Anonymous」已被譽為全球最大的黑客組織，於2012 年獲 《Time》（時代雜誌）選為年度風雲人物。其戰績包括入侵美國中央情報局（CIA），瀏覽機密資料；發動攻擊「VISA」、「萬事達」和「PayPal」，支援《維基解密》（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）；於「佔領華爾街」期間攻擊「紐交所」，支持示威人士；公開被指是極右團體三K黨的成員名單。

「Anonymous」曾發動網絡攻擊，支援《維基解密》創辦人阿桑奇被美國指控泄漏機密文件一事。

面對極端恐怖主義組織ISIS時，「Anonymous」亦未手軟，以攻擊ISIS支持者的Twitter帳戶手段，報復對方於2015年恐襲法國媒體《查理週刊》（Charlie Hebdo）總部。同時「Anonymous」以「反建制」著稱，利用分散式阻斷服務（DDoS）攻擊入侵北朝鮮網站、菲律賓網站、中國大陸及香港政府網站等行動。至今年5月，更為美國警方誤殺黑人男性「George Floyd」事件，發動癱瘓多個美國警署網站。

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】