霸氣嫁妝！新娘帶288隻豬出嫁　親友爆料揭家庭背景促成戰略婚姻

以往若要顯示女生嫁得好，家人也會準備厚厚的嫁妝，內地網絡近日就瘋傳片段，指山西1名女子的嫁妝竟是288隻豬！大婚當日一隻隻胖豬排排放於豬場內，背上全貼上巨型「囍」字，場面非常壯觀。有認識新人的親友更透露，新郎新娘的結合原是「戰略婚姻」，因兩家人分別從事養豬及肉類加工工作，笑言是「強強聯合，典型的門當戶對」。



內地網絡瘋傳片段，指山西1名女子的嫁妝竟是288隻豬，場面非常壯觀。（北京時間影片截圖）

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「這嫁妝太壯觀了！」內地網絡瘋傳片段，指山西臨汾1名女子上周五（10月29日）出嫁，家人為她準備的嫁妝並非充滿土豪炫富味道的名車、樓契或金銀珠寶，而是總共288隻豬。

畫面可見，豬場內整齊放滿了一隻隻白白胖胖、已被屠宰的豬，每隻背上也貼有巨型「囍」字，陣容及氣勢比一般嫁妝更加浩大。有參與婚禮的親友表示，自己也是首次看到如此特別的陪嫁品。

畫面可見，每隻豬背上也貼有巨型「囍」字，陣容及氣勢比一般嫁妝更加浩大。（北京時間影片截圖）

另有親友「爆料」，指今時今日豬肉價值不非，新娘能獲如此豐厚的嫁妝，全因其家人本身經營豬場。而一對新人結成夫婦，更是「戰略合姻」，皆因新郎的家庭是從事肉類加工生意，故兩人結合除了是「典型的門當戶對」，更是「強強聯合」，或能組成供應鏈，讓兩家人生意愈做愈大。

影片曝光後即引來網民熱議，不少網民也被畫面中大批「喜豬」所震撼，直呼「這富炫的厲害」、「簡直是豬聯璧合」、「就算再掉價，288頭也很多錢了」、「不愧是養殖大戶嫁女兒，場面不同凡響」。不過也有人認為，女家愛女心切，也不必以宰殺豬隻展現，指大喜日子卻要大量殺生「感覺不好」。