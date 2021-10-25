準新娘嫌擺酒每圍價錢太低冇面子　公開同未婚夫對話反被網民圍攻

許多新人結婚都會舉辦婚宴，邀請親朋好友一同歡慶喜事，不過舉辦一場婚禮的費用龐大，其中，宴客的價格也是一筆可觀數目。而近日台灣有名準新娘就抱怨，自己希望宴客至少要一桌3萬元起跳，但未婚夫卻認為這個價錢太過浪費，讓她氣得直呼「乾脆婚也別結了」，文章曝光後引起熱議。



原PO在「爆料公社」發文透露，自己近日正在籌備婚禮，卻和未婚夫為了宴客費用而有所爭執。

她指出，身邊的親友宴客都是一桌4萬元（台幣，下同）起跳，她也希望自己的婚宴至少要一桌3萬元以上，並且要在酒店舉辦，但未婚夫卻無法同意、認為太浪費錢，讓她相當不滿，直呼「我不可能給我親戚朋友吃一桌3萬以下的宴席」、「讓我沒面子」。

公開同未婚夫對話截圖狂鬧對方小家 反被網民鬧爆（點圖看原文及相關照片）▼▼▼

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原PO接著貼出兩人的對話紀錄，只見她對未婚夫說道：「你到底懂不懂行情？一桌不到3萬能看嗎？」間隔數十分鐘後，疑似因見男方未回應，她便再度傳訊寫下「說話啊，要不然婚不用結了」，對方才終於回覆，表示「2萬多流水席的就非常好了，菜色也很多，我搞不懂妳在堅持什麼？」，原PO見狀後，則再次強調宴客要求，並稱「這樣已經很退讓了」。

原PO也說，自己的親友大約是18桌左右，並不是上百桌，也沒有要最頂級的一桌6萬方案，因此認為這樣的要求並無不妥；最後她也補充，當初男方家人提親時，主動承諾要負責全部的喜宴費用，如今要出錢時卻開始計較，讓她甚至懷疑自己「選錯人了」。

然而，文章曝光後，網友們湧入撻伐，紛紛留言向新郎喊話「這婚別結了，還沒結就已經惡夢開始了」、「遇到這種真的情願不結」、「除非事前有答應過，不然快放生吧」；不少人則勸告原PO「今天是結婚，不是比行情」、「請個客要多高檔的啦，吃完還不是就拉出來」、「一桌花3萬還不一定禮金收得回來，請個30桌就90萬不含酒水，禮金收得到一半就偷笑了」、「3萬是多好？1.5萬就頂到不知道哪裡去了耶」、「小心他等等就會答應妳的要求，不結婚了」。

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同場加映：婚鬧意外！新郎遭拋高墮地 脊椎骨折下半身恐癱瘓 新娘目睹嚇呆

從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）

意外發生全過程▼▼▼

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低俗婚鬧方式層出不窮，但部份玩法其實是在破壞環境。成都日前傳出1條婚鬧影片，有新郎哥被人綁在石墩上，頭套絲襪被親友狂掟雞蛋及撒麵粉。雖然他們玩得開心，但網民批評他們玩法惡俗之餘，還在浪費食物，地點還是個公眾場所。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】