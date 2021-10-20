鄭中基邀網民談婚禮趣事　MC口誤頓變拜祭現場　姊妹幫奶奶搵底褲

結婚乃人生大事，每對新人都希望婚禮能順順利利舉行。鄭中基日前就在facebook發文，指最近看到一對對情人「拉埋天窗」，不禁回想起過去參加婚禮時，曾親歷主持人口誤的尷尬情況，直言「其實搞結婚都應該幾多大鑊嘢」，希望網民分享在婚禮上碰到過的趣事。



「暴龍哥」鄭中基在網上發文，徵集網民遇過的婚禮奇事。（電影《我要做model》劇照）

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「暴龍哥」鄭中基發文後獲眾多網民熱烈回應，除了最常發生的口誤事件，例如「係道風山證婚，MC講咗歡迎來到寶福山」，喜事頓時變成拜祭先人現場。另外，不少網民亦大談賓客和「四大長老」在婚禮上出洋相的經過，有人試過做姊妹時，突然獲「緊急任務」，所有人幫奶奶找遺失的底褲，也目擊過新娘的父親一時緊張，帶女兒入場時跟女婿說「記得畀狗飯佢食」，但其實是指「畀夠飯佢食」，令全場哭笑不得。

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有時一對新人為了給賓客驚喜，或會準備特別節目，惟最後的效果卻變成「驚嚇」，有網民分享曾遇過一段莫名其妙的經歷，指「去『飛天馬車』嗰間酒樓，熄燈起音樂，以為一對新人坐係上面，點知係外母同奶奶，兩老好似香港小姐咁揮手同散花，帶起全場氣氛」。

有網民曾經分享自己參加婚禮遇過最爆笑的「揀錯歌」事件，非常難忘，直言很多人沒有細睇歌詞，只要歌名看似與婚禮有關就選出來，而且一首比一首誇張，有幾首更是常見錯歌▼▼▼



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同場加映：台婚禮主持人見證殘酷真像：新郎前度坐滿一桌、新娘即日想離婚

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有婚禮主持人曾在網上分享自己主持過很棒或很鳥（編按：差到引人發笑）的婚禮，他在帖文中分享了3件事，吸引大量網民追看。

按圖即看第1件事：新娘要求新郎前女友發言👰👰

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按圖即看第2件事：新娘婚禮前說明想離婚👰👰

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按圖即看第3件事：加錢要求婚禮主持人唱歌🤵👰