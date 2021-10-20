鄭中基邀網民談婚禮趣事　MC口誤頓變拜祭現場　姊妹幫奶奶搵底褲

結婚乃人生大事，每對新人都希望婚禮能順順利利舉行。鄭中基日前就在facebook發文，指最近看到一對對情人「拉埋天窗」，不禁回想起過去參加婚禮時，曾親歷主持人口誤的尷尬情況，直言「其實搞結婚都應該幾多大鑊嘢」，希望網民分享在婚禮上碰到過的趣事。
「暴龍哥」鄭中基發文後獲眾多網民熱烈回應，除了最常發生的口誤事件，例如「係道風山證婚，MC講咗歡迎來到寶福山」，喜事頓時變成拜祭先人現場。另外，不少網民亦大談賓客和「四大長老」在婚禮上出洋相的經過，有人試過做姊妹時，突然獲「緊急任務」，所有人幫奶奶找遺失的底褲，也目擊過新娘的父親一時緊張，帶女兒入場時跟女婿說「記得畀狗飯佢食」，但其實是指「畀夠飯佢食」，令全場哭笑不得。
+24
有時一對新人為了給賓客驚喜，或會準備特別節目，惟最後的效果卻變成「驚嚇」，有網民分享曾遇過一段莫名其妙的經歷，指「去『飛天馬車』嗰間酒樓，熄燈起音樂，以為一對新人坐係上面，點知係外母同奶奶，兩老好似香港小姐咁揮手同散花，帶起全場氣氛」。
有網民曾經分享自己參加婚禮遇過最爆笑的「揀錯歌」事件，非常難忘，直言很多人沒有細睇歌詞，只要歌名看似與婚禮有關就選出來，而且一首比一首誇張，有幾首更是常見錯歌▼▼▼
+26
親友答應出席婚禮卻放飛機！新人向失約賓客怒寄帳單：1個月還清女友結婚了新郎不是我 印度癡情男扮新娘闖婚禮 動作太可疑斷正親女繼女婚禮差1天 阿爸牽繼女走紅地毯 趕唔切親女婚禮被鬧爆內地婚禮噴火表演誤觸消防灑水系統 婚宴頓變水舞間賓客照頭淋
同場加映：台婚禮主持人見證殘酷真像：新郎前度坐滿一桌、新娘即日想離婚
有婚禮主持人曾在網上分享自己主持過很棒或很鳥（編按：差到引人發笑）的婚禮，他在帖文中分享了3件事，吸引大量網民追看。
按圖即看第1件事：新娘要求新郎前女友發言👰👰
+7
按圖即看第2件事：新娘婚禮前說明想離婚👰👰
+1
按圖即看第3件事：加錢要求婚禮主持人唱歌🤵👰
+1