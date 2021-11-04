內地男土葬母親被指違規　鎮長民警強行開棺搶屍即日火化

內地貴州省平塘縣近日發生1宗土葬爭執，1名男子被指沒有按規定為母親安排火化下，最終鎮長與當地執法人員在遺體下葬後，強行開棺並將遺體運走至殯儀館火化，現場只遺下被打開的空棺，雙方事後各執一詞。



貴州省1名男子被指違規為離世的母親安排土葬，鎮長其後率眾強行開棺取出遺體，送回殯儀館火化。（網上圖片）

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據內媒報道，兒子張建虎（化名）與母親居於貴州省平塘縣大塘鎮一村落，母親今年9月去世，家人於10月2日為老人家完成送別儀式後，當晚便聯絡村主任稱母親將於翌日出殯，希望能代為安排殯儀館的靈車。據張建虎所指，至翌日早上，家人未見有靈車，便抬遺體上山土葬，但在母親入土為安後數小時，鎮長帶着多名工作人員到場，試圖帶走遺體，親友立即阻止，雙方發生衝突。

張建虎提供的片段和照片顯示，眾多民警和執法人員其後到場，打開母親的棺木，「搶走」遺體。他又指，自己不排斥讓母親火葬，惟當天靈車未及時到，才會改為土葬。他至今未到過殯儀館，希望當局將遺體歸還，並給予賠償。

土葬現場只留下空棺。（網上圖片）

村主任事後回應記者指，由於張建虎在事發前一天晚上才打電話要求靈車服務，他們難以及時安排，因此翌日靈車到達村內時，遺體已經被下葬。當地鎮長和民政局職員則表示，自張男母親去世後，職員已曾數次上門講述火葬規定，同時發出殯葬管理通知書，但對方不配合；直至事發當天，執法人員原希望老人家的家人幫忙將遺體搬出，可惜事與願違，「整個事情都是按程序來的」，而遺體在當天已經火化，骨灰現在仍存放於殯儀館內。

對此，張建虎回應指自己從未拒絕火葬安排，並認為既然母親已入土為安，便不應再被挖出來。

（綜合）