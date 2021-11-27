電腦遊戲神還原屯馬線如港版電車Go　學生團隊年半製作驚艷鐵道迷

「屯馬～開通～真的很～興奮～」，港鐵屯馬線於2021年6月底全線開通之後，為市民帶來不少方便，鐵路迷又有新路線可坐。作為普通巿民，除了做乘客之外，原來還可以做車長「駕駛」列車！皆因有一班來自不同學院、不同學系的大學生組成「香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）」，在電腦虛擬世界中建構出屯馬線一期的沿線路軌、物件及沿途景色，令觀眾可在遊戲中坐進列車駕駛室玩「港版電車Go」，安坐家中欣賞香港景色，有親切感之餘亦可一過車長癮，網民更大讚超驚艷！



團隊製作有大量心機位，細節重現了屯馬線的沿途景節，亦很有香港風味。（受訪者提供圖片）

實地取景與遊戲內畫面比較 ▼ ▼ ▼



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港版電車Go是咁的

香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）團隊的主要組成人員在大學修讀不同學科，大家的共同興趣都是模擬鐵路，是次受訪的4位成員分別是Henry、Jason、Edin及Leo，團隊以OpenBVE作工具去建構出模擬鐵路，OpenBVE是開源無版權的免費模擬鐵路遊戲，玩家可以自行建構火車路線，化身車長駕駛列車。團隊將屯馬線一期的啟德至烏溪沙段，從現實「搬」到在OpenBVE遊戲內，並在網上發布可公開免費下載，令所有人都可以做列車車長。

複雜的現實場景要搬到電腦中，過程絕對艱辛，並非按幾個掣「Ctrl+C」（Copy，複製）再「Ctrl+V」（Paste，貼上），而是要由約有6至7人的團隊分工，花約1年半時間才將屯馬線一期的路軌、沿線景馬及訊號系統等重新呈現在電腦中，才能讓小至月台上的緊急停車掣，大至整條公共屋邨都一一呈現在玩家眼前。

香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）團隊由多名來自不同院校、不同學系的大學生組成，而今次接受訪問的包括（左起）Henry、Jason、Edin及Leo。（鍾瑞龍攝）

製作屯馬線耗逾千工時

Jason和Edin是團隊中主力負責製作的成員，Jason專攻與行車路線有關的部分，例如路軌及月台等，他是醫科生，學業必定繁重，但心血來潮時也可以1日花上10個小時參與製作，「但都要應付學業，幾個星期、幾個月無掂都會」。就讀歷史系的Edin則集中製作沿途景物及建築物，他平均每天會花3至4小時製作景物，工作量不算太大，「可能半年左右就整到4至5個站沿途嘅大廈、景色」。團隊成品極為精緻，就連鐵道迷都讚嘆不已，成品到底花了多少時間製作呢？Jason和Edin笑說難以計算，「數以百個鐘就一定有，睇下有冇千啫」。

屯馬線模擬鐵路首先由定線開始製作，例如決定彎位位置及站與站之間的距離，之後團隊成員就要分工合作，例如Jason建構車站路線的時候，Edin就會同步建設景物；而Jason完成車站路線後，就會着手處理訊號系統以配合列車行駛。最後模擬鐵路經過多次測試，證明運作暢順後才能宣告正式完成，就會由其他成員負責宣傳工作。

遊戲除了可以駕駛列車外，同時可以乘客視角乘坐列車 ▼ ▼ ▼



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在有需要的時候，他們更會到實地取材，方便製作。（鍾瑞龍攝）

模擬屯馬線見樹又見林

屯馬線模擬鐵路全線由啟德站至烏溪沙站，行車時間約半個小時，由於其中的大圍至烏溪沙段是全露天，要高度還原現實就要在建築物上花上大量功夫，不斷「起樓」及「植樹」，令玩家在行車時即使從視野極為廣闊的駕駛艙看出去都有置身於現實的感覺。

Edin舉例指，團隊在製作時其實有不少「心機位」，例如大水坑段大老山公路上，他們會想方法「整到啲車識郁」，決心要還原真實路況。而一般住宅樓宇是倒模式建築，複製貼上即可變成一整條屋苑，但幢幢不同的村屋他們就會分開製作，「（村屋）加建物可能要一幢幢影（照片）同整（製作），都要嘥時間」。沿線獨一無二的特色建築包括曾大屋、車公廟、文化博物屋等等，全都是他們花心思與時間才能搬到電腦內。

多個特別建築亦都有重現在遊戲之中 ▼ ▼ ▼



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馬鞍山是屯馬線途經的市鎖之一，Edin說馬鞍山是80年代的新市鎮，特色是有大量數十層高的住宅大樓，密度較高變相增加製作時間，「可能成年時間先砌晒沿途物件」。他又舉例，指區內的頌安邨附近可以看到馬鞍山運動場、區內學校、住宅，再加上群山作背量，其實可以代表到整個新市鎮，配合屯馬線在大廈間穿插，作品能夠呈現到香港城市的密集景觀，「玩嘅會體驗到香港亂中有序」。

除了大型建築物之外，另有不少細節亦值得留意，Jason笑言如果要數最仔細的部分，應該是車站月台上的緊急停車掣，因為屯馬線前身的馬鐵線其實有2種緊急停車制，包括原先的九鐵款式及後來加建的港鐵制式，「下面有掣，上面有牌，有支燈，都整得比較仔細」。即使是屯馬線之外，他們甚至連巴士總站的花槽及大廈天台水箱亦都沒有放過，「石門站隔離間超級市場都有整」。

「香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）」的作品細緻到2種緊急掣都有相應製作出來 ▼ ▼ ▼



屯馬線月台分別有九鐵及港鐵款式的緊急停車掣，團隊製作時亦有還原現圖。圖為舊式的九鐵緊急停車掣。（受訪者提供圖片）

屯馬線月台分別有九鐵及港鐵款式的緊急停車掣，團隊製作時亦有還原現圖。圖為新式的港鐵緊急停車掣。（受訪者提供圖片）

睇完想玩點樣做？

香港模擬鐵路發展中心以程式OpenBVE作為工具，建設模擬鐵路。想要「玩埋一份」只需要參考以下簡單3步即可！

1. 下載並安裝非牟利的開源程式「OpenBVE」（下載連結：按此）

2. 到香港模擬鐵路發展中心網站下載相關檔案（下載連結：按此）

3. 開啟遊戲並以「Browse」功能開啟檔案即可開始做車長！