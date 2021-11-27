大學生製香港模擬鐵路　成條路線搬入電腦：小朋友玩得開心最緊要

《電車Go》是日本經典電腦遊戲之一，主要遊戲內容是還原現實情景，讓玩家化身車長駕駛列車。香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）透過無版權開源電腦遊戲openBVE，將多條香港鐵路線在電腦之中重新呈現。由於平台於開源性質，用家不能以此牟利收錢，整個團體嘥心機捱眼瞓的作品都必須免費公開下載，雖然「無錢落袋」，但製作過程令他們學到多項技能之餘，更是賺到滿滿的滿足感，甚至成為他們繼續製作模擬鐵路的最大動力！



香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）團隊由多名來自不同院校、不同學系的大學生組成，而今次接受訪問的包括（左起）Henry、Jason、Edin及Leo。（鍾瑞龍攝）

由討論區轉型發展模擬鐵路

香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）於2013年成立，至今已經有7年歷史，前身是1個與模擬鐵路有關的討論區，讓製作模擬鐵路的人都可以上網交流。討論區及後轉型成團隊製作模擬鐵路，除了最近推出的屯馬線之外，過去亦曾推出多個作品，包括港島線、觀塘線、南港島線、將軍澳線及東鐵線等。他們的團隊現時有約6至7人，分工負責製作、宣傳及技術支援，這群年輕人分別是來自不同學系的大學生，有人讀IT，有人讀工程，有人讀歷史，有人甚至是俗稱「神科」的醫科生。

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開始已經知道不能賺錢，背後當然有堅持下去的原因。最大動力之一，當然是自己身為鐵道迷對於駕駛列車的想像，Henry笑言「揸一部車都係唔少鐵路迷嘅夢，呢個都係驅使我哋去做，咁我哋做完咪可以玩囉！」，而且鐵路迷在未能完夢成為車長之前，在遊戲內做虛擬車長，坐在駕駛艙內可以看到沿途景色，「視野咁闊係好開心」。

Henry表示，在未能成為車長前，在遊戲內做虛擬車長，欣賞到廣闊的景色，感覺十分寫意。（受訪者提供圖片）

除此之外，製作模擬鐵路更是一個可以學習到不同技能的興趣，Jason表示在虛擬世界裏面的現實世界可以是一種樂趣，例如不少人打機都喜歡將旺角街景搬到遊戲之中，而且模擬鐵路可以視作一種靜態樂趣，可以學到多種技能。他們舉例列車訊號系統需要有對Coding的理解，製作建築物及景物時需要使用Photoshop、Illustrator及以幾何學概念計算3D起模，部分更是幫助了對高中數學科的理解及學習。

網民留言讚賞動力大 小朋友玩得開心最緊要

虛擬世界裏面「起樓」先由拍照開始，後製時要去除路人及樹木起模，平均需要1至2天時間，但玩遊戲時隨時只需1秒已經駛過，製作與觀賞時間極不成正比。令團隊堅持下去的，除了是看到recreate現實時的成就感之外，就是玩家及網民們的認同，Edin提到「有時留言話我哋整得好真，或者見到我哋細節，欣賞我哋effort時都好開心」。

香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）最近推出的作品是屯馬線第一期，多個特別建築亦都有重現在遊戲之中 ▼ ▼ ▼



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香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）由6至7人的團隊組成，他們製作路線時會需要實地考察。（鍾瑞龍攝）

意想不到的是，原來他們的玩家主要年齡層為9至16歲，有時更會有家長留言支持。團隊說，有時小朋友讀書壓力大，可以打機駕駛火車都是好事，「小朋友玩得開心最重要」，「如果我地可以幫到有親子時間都幾有意義」。

睇完想玩點樣做？

香港模擬鐵路發展中心以程式openBVE作為工具，建設模擬鐵路。想要「玩埋一份」只需要參考以下簡單3步即可！

1. 下載並安裝非牟利的開源程式「openBVE」（下載連結：按此）

2. 到香港模擬鐵路發展中心網站下載相關檔案（下載連結：按此）

3. 開啟遊戲並以「Browse」功能開啟檔案即可開始做車長！