老豆迷上MIRROR令父女關係破冰　港女全家變鏡粉：多咗共同話題

人氣男團MIRROR風靡萬千女性粉絲，不少人夫、男友甚至成立「前夫」關注組搞笑吐糟，事實上鏡粉當中也不乏男生，甚至已擄獲爸爸們的心！有港女早前於討論區發文，指爸爸一向沈默寡言，下班後只會「睇波」，父女之間交流不多。直至MIRROR成為全城熱話，爸爸竟被「燒到」，與她同樣成為鏡粉，一家人多了共同話題，不時互相分享追星消息及心得，意外改善了關係。



有女生於討論區發文，指爸爸竟與她一樣成為鏡粉，全家因MIRROR而多了共同話題。（資料圖片）

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該名女大學生於Dcard討論區發文，指爸爸任職需要輪班的工作，兩父女能交流的時間不多，「有時一日都唔會見到一面講到一句嘢，就算講到都係一句起兩句止」。她又指以往爸爸沈默寡言，「唔係返工食飯瞓覺就係睇緊波」，對她的生活不算太了解，看到她興奮追星及支持偶像也不明白背後原因，「佢對娛樂圈嘅印象仲係停留喺『四大天王』年代」。

按圖樓主爸爸追星表現▼▼▼

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直至男團MIRROR爆紅，俘虜男女老幼觀眾，同時成為全城熱話，爸爸竟也「陷入佢哋嘅魅力黑洞裏面」。樓主指爸爸不但記熟了MIRROR及ERROR共16名成員的名字，更對兩組合的歌曲及影視作品非常熟悉，「甚至update得比我呢個機不離手成日上ig嘅港女快」。她笑指，爸爸放工返家後，會向她炫耀自己是同事當中，知道最多關於MIRROR消息的1個，「佢覺得自己心態好年輕，嗰一刻第一次覺得老豆好cute」。

自從爸爸也成為「鏡粉」，樓主指全家人因為MIRROR而漸漸多了交流，不但會一起追看節目及MV，更會不時分享「靚仔相」及追星消息，「平時沈默寡言嘅老豆瞬間雞啄唔斷，以前用嚟講正經嘢或者公審邊個冇洗碗冇執嘢嘅屋企group，𠵱家日日都好熱鬧」，令她不禁興奮直呼：「咁大個女都未試過同阿爸阿媽一齊咁high！」

MIRROR人氣強勁，代言的產品都被搶購一空。（資料圖片）

網民看過樓主經歷也紛紛表示羨慕，笑言「爸爸入坑好過媽媽入坑，怕你頭家散」、「正呀喂」、「想像到你爸爸個自豪樣」。亦有人開玩笑指，「如果樓主有男朋友，唔知會唔會因為一齊追MIRROR而感情好呢？好似難啲，現任同前夫嘅戰爭」。

MIRROR令樓主家庭關係破冰，但有網民卻控訴閨蜜經常逼她討論MIRROR，她每次冷淡回應，閨蜜依然繼續傳送有關MIRROR的消息給她。就連家姐也問她會不會有方法找到MIRROR 6子於12月初在灣仔會展舉行音樂會的門票，令她大呼「好煩，好想有個report button（檢舉掣）檢舉呢班非正常嘅MIRROR鏡粉」，更直言「慘過食藥，一日一定唔只三次」。



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