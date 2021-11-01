大嘥鬼化身MIRROR提醒勿嘥雞　仲出鬼仔卡　網民：只有鬼恆久不枯

大嘥鬼又有新搞作！一向抽水了得的鬼鬼於facebook專頁發文，化身貌似人氣男團MIRROR的成員，大擺甫士呼籲大家努力買炸雞換取偶像紙盒及紀念卡時要記得珍惜食物，又笑言「食得晒先至好嗌」是其出道以來的金句，更學足MIRROR推出鏡仔卡的翻版—鬼仔卡，引來一眾網民激讚：「嘥I say I love you，只有鬼恆久不枯！」



大嘥鬼於fb專頁發文，貼出化身成貌似男團成員的相片，呼籲大家努力買炸雞換取偶像紙盒及紀念卡時要記得珍惜食物。（fb「大嘥鬼 Big Waster」圖片）

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大嘥鬼今日於fb專頁發文，貼出化身成貌似男團成員的相片，圖中可見大嘥鬼留有韓式長瀏海及戴上耳環，身穿全套白西裝，更塗上粉棕色唇膏，造型非常花心思。背景更可見12名造型相似但髮型各有特色的成員紀念卡，令人即時聯想到人氣男團MIRROR，近日擔任快餐店代言人推出鏡仔卡。

手中拿着炸雞的大嘥鬼提醒網民「勿嘥雞」，笑指近日有快餐店「賣紙盒同偶像紀念卡送炸雞」，不少朋友都成群結隊入手，希望能儲齊一套。不過鬼鬼指他關心的，卻是購買炸雞的人有否惜食，「係咪真係食晒㗎？」鬼鬼指「食得晒先至好嗌」是其出道時的金句，為了配合偶像造型，更學足MIRROR的鏡仔卡，推出鬼鬼概念版「鬼仔卡」，「送晒畀你哋，不過無雞送」。

帖文一出即引來網民熱議討論，不少粉絲大讚大嘥鬼的造型似足MIRROR充滿星味，「嘥I say I love you，只有鬼恆久不枯」、「係鬼鬼我就要」、「大嘥鬼喺度扮姜濤BB」、「耳環心形頭紅咀咀迷人電眼，仲唔係教主？」、「有冇人覺得阿鬼撞樣Alton？」。

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