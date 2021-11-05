精液稀到似清水？台男完事後一睇被自己愛液嚇傻　房事細節揭真相

許多夫妻為了求子，常會上網蒐羅各種助孕方式，卻往往搞砸。一位人夫半夜衝進醫院急診求救，透露剛剛和妻子發生關係後，驚見自己的精液變得像水一樣稀，且渾身無力，才趕緊來看醫生，結果醫生一追問房事細節當場傻眼，被虧：「根本是炫耀文！」



台灣急診科醫生柯世祐在《醫師好辣》分享個案，某天半夜有一位人夫衝進急診，表示希望能掛泌尿科看診，護理師先請急診醫生來詢問病況，人夫才坦言當晚和妻子進行房事後，發現精液異常稀薄，下半身更癱軟無力！

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醫生追問房事頻率，男子才坦承和妻子渴望有小孩，因此房事頻率相當高。該名男子在高科技產業上班，結婚到現在第5年都還沒有小孩，但他不願意去不孕症門診諮詢，才會自行上網查各種助孕方式，看到別人說房事頻率高有助懷孕機率，他就和妻子連續「運動」3天，一天高達4次，醫生解釋，精液製造需要時間，1晚4次的高頻率的確容易導致精液變稀。

聽完醫生說明，男子才恍然大悟，柯世祐也建議男子還是和妻子一起到不孕症門診諮詢，才能快速找到原因對症下藥，台灣泌尿科醫生邱鴻傑則補充，精子其實可以在女性體內存活48小時，房事次數越多不一定代表更容易懷孕，最好的方式是推算妻子的排卵日，「2天1次」就好，主持人胡瓜聽了男子的戰績則笑虧：「根本炫耀文！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】