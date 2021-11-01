性感美女野外激戰「愛到一半」全身赤裸跳落海　背後原因毛骨悚然

擁有高挑身材、美豔外型的台俄混血女模王若熙（舊藝名王嘉蒂），作風敢說敢言。近來她上台灣TVBS節目《11點熱吵店》大方分享私密情趣，自爆曾和前男友在野外全裸激戰，沒想到過程中驚遇一件事，讓她嚇到不顧什麼也沒穿就逃跑，赤裸模樣全被朋友看光，最後還跳海場面失控。



王若熙近日在《11點熱吵店》中分享有次和一群朋友及男友一起去海邊衝浪，當天大家弄個營火、放個睡袋，就決定在海邊過夜。晚上睡覺時，王若熙當時的男友突然來了點興致，便在睡袋中對她「腳來手來」，還從脖子開始親她。

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當下王若熙心想今天怎麼這麼浪漫，轉過身準備回吻男方的同時，竟發現有一隻海蟑螂在旁邊，嚇得驚聲尖叫，甚至不顧全身赤裸裸地就衝出去，「旁邊還有朋友，但我沒辦法…我往前衝跳海！」

王若熙的恐怖經歷讓現場來賓也發毛，主持人Melody（殷悅）說，很多人都會覺得在戶外野戰很刺激，當然興致來的時候也無法控制，但有些事只是想像中很浪漫，認為還是要找個安全的環境。

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