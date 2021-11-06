犯規！澳洲高球場驚現「袋鼠牆」影片瘋傳　女球手嚇呆：乜事呀？

有甚麼比在高爾夫球場見到1隻袋鼠闖入更令人驚訝？答案是一群袋鼠在你面前跳跳下！澳洲網上日前瘋傳1段打高爾夫球的影片，女球手正想擊球時，突然有一群袋鼠向她彈跳着迎面而來，一字排開檔着前路。女球手面對如此場面一度嚇呆，其後神色疑惑地笑了出來，幸好袋鼠群其後慢慢散開。女球手接受外媒訪問時笑言，平日都會在球場內見到袋鼠，但牠們多數只會在旁邊「觀戰」，又稱球場其實就是袋鼠的家，打球時等一等也沒大不了。影片令網民笑翻，稱袋鼠阻礙球手是集體犯規，但更佩服是女球手面對大群袋鼠沒有退縮，「我會嚇到靈魂出竅」。



澳洲有女高爾夫球手準備擊球時，突然有群袋鼠在她身前集結，成排擋着令她無法擊球。（「wendywoo.golf」IG影片截圖）

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瘋傳片段的事發地點是澳洲黃金海岸市的阿倫德爾山鄉村俱樂部，當時業餘女球手波維克（Wendy Powick）在高爾夫球場內準備擊球。影片可見一群約20隻袋鼠突然跳向波維克，一字排開擋着前方，有數隻突然間又「彈吓彈吓彈開了」，令波維克看到傻了眼，回頭看拍片者露出疑惑笑容，茫然地問：「What's going on（發生甚麼事）?」（發生甚麼事）她只好站在原地等待，幸好袋鼠群之後又慢慢彈開。

波維克接受外媒訪問時表示，自己接觸了高爾夫球運動約1年，當時她站着準備好擊球，突然見到一群袋鼠朝她位置衝過來，「牠們來看我擊球的」。她坦言球場不時會有袋鼠出沒，但牠們平日只會站在一旁「觀戰」，突然一起走到球手前，「這太不尋常了」。

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因為擊球路線被「袋鼠牆」擋住了，波維克難以擊球，只能站在原地。幸好人鼠之間沒有僵持太多，過了一會袋鼠們又跑開了，她笑言袋鼠就像是一窩蜂撲上來後發現有人，才想到應該要離開。雖然擊球被阻，但波維克認為應該等袋鼠自己走開，「牠們控制了這個球場，這裏是牠們的家，我們必須在牠們附近練學習」。澳洲的高爾夫球場竟然有袋鼠，但波維克仍覺得自己很幸運，因為世上有很多高爾夫球場要擔心有熊出沒。

影片令許多網民笑翻，說其實那裏本來就是袋鼠的家，「這是因為你們在袋鼠地盤建高爾夫球場」。不過也有網民相當佩服女球手，指她面對袋鼠大軍時沒有退縮，「如果我見到牠們朝我走過來，我會嚇到靈魂出竅」，有人則笑稱袋鼠干擾球手打波，完全是犯規行為。

（綜合