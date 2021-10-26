第4隻喺邊？小貓野外排排坐　虎斑自帶保護色　完美隱身笑翻網民

很多動物都自帶天然保護色，以便避開天敵及野外環境的各類危險。有外國網民日前上載相片，指爸爸無意中拍下3隻黑貓於路邊排排坐的可愛相片，沒想到她仔細看竟發現相中藏了第4隻「隱藏版」，超強保護色讓爸爸及一眾網民被迫「考眼力」，發現真身後也不禁高呼是「最強躲貓貓」。



相入面有4隻貓！你搵唔搵到？👇👇👇

有外國網民日前上載相片，指爸爸拍下3隻黑貓於路邊排排坐的可愛相片，沒想到她仔細看竟發現相中原來還藏了第4隻「隱藏版」。（Reddit討論區圖片）

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外國網民「KittyInALabCoat」日前於Reddit討論區發文，指爸爸有天外出時，看到3隻黑色小貓於路邊排排坐，表現乖巧又可愛，遂拍下照片與家人分享。相片可見，3隻年幼黑貓坐於路旁的枯葉堆中，不約而同睜大鮮黃色眼睛望向鏡頭，表現十分好奇。

樓主指，爸爸傳來照片時原以為相中只有3隻黑貓，沒想到當她仔細一看，竟發現左上方原來還藏了1隻「隱藏版」小虎斑貓，其毛色與地上的泥土顏色相近，露出半開眼睛的厭世表情，與背景完美融合。她於是叫家人再次觀看相片，同時將相片上載至網絡，讓大家挑戰數數相中有多少隻貓。

相片的左上方原來還藏了1隻「隱藏版」小虎斑貓，其毛色與地上的泥土顏色相近，露出半開眼睛的厭世表情，與背景完美融合。（Reddit討論區圖片）

相片上載至討論區僅數天，即引來逾13萬次觀看，更引發網民激烈討論。不少網民花了大半天，看到眼花也未能找出虎斑貓身影，「怎麼看也只有3隻啦」。亦有人直呼相片猶如考眼力遊戲，直言找出「隱藏版」的一刻非常興奮，「最強躲貓貓，就在你眼前你卻看不到」、「我一直在找另一隻黑貓，原來第4隻不是黑貓啊」、「第一次不是黑貓背被融入背景」。

擁有超強保護色的還有牠們👇👇👇

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