新仔嘲老闆用爆mon舊iPhone　寒酸真相令網民感動讚：真成功人士

捱過窮的人自然明白節儉是美德，花得起也無必要奢華，但未必人人都明白這個道理。facebook專頁「辦公室日報」近日分享讀者投稿，指其任職的公司有新人於半年前入職，對方於著名大學畢業，月入約2萬元，卻是典型的「月光族」，把錢花來買最潮、最新的產品，還以不用給家用而自豪，卻暗裏嘲笑老闆在用「爆mon（屏幕）」舊iPhone，甚至形容「勁cheap囉」。投稿者表示，老闆自小家貧，即使現有錢買得起新機，也保持慳儉習慣，不追求物質享受，但從來不會刻薄員工，提供不俗的薪金，另有雙糧、花紅，公司設備也應有盡有，更曾與員工組織義工隊回饋社會，「咁老細用邊個型號嘅電話又有乜所謂呢？」。

帖文引來網民議熱，紛紛讚賞該老細是真正成功人士，而且心胸寛廣，省儉自己而不待薄員工實屬難得，有人更直表該名新仔無識見，「李嘉誠戴嘅錶都係平民貨，有冇人話佢cheap？」。



fb專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，他有名男同事不屑老闆用殘舊iPhone手機，甚至說老闆「勁cheap（庹縮）囉」。（《不受期待的新人》劇照）

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fb專頁「辦公室日報」近日分享讀者的投稿文章，投稿者指新來半年的同事Stephen不屑老闆周生用殘舊iPhone手機，並形容「周生勁cheap囉，你見唔見到佢部電話？唔知係iPhone 5定係6，仲要爆Mon（屏幕），好心佢就換機啦！」。文章指出，Stephen是典型的「月光族」，月薪約2萬元，但全部用來買最潮、最新的物品，還曾很自豪地說不用給家用。

Stephen不屑老闆用殘舊iPhone▼▼▼

投稿者與數名資深同事聽到這番話都搖搖頭，他指出，「周生份人不嬲慳自己」，除了會帶飯上班，「衫褲鞋十年如一日，來來去去都係着嗰幾件」。但老闆從來不會刻薄員工，員工的人工對比市價絕對不低，茶水間的咖啡茶包和辦公基本設備齊全，雖然微波爐、雪櫃等電器不是最新型號，但起碼要用的硬件從來不缺。他認為，既然他們人工不錯及有雙糧、花紅，「咁老細用邊個型號嘅電話又有乜所謂呢？」

老闆不換手機的原因▼▼▼

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他表示，周生自小家裏貧窮，一家人住在板間房，爸爸做苦力，父母經常只吃白飯，將菜和肉給周生3兄弟姊妹，生活艱苦，周生與哥哥很小就輟學，想早些出來社會做事幫補家計。周生就算現時賺到錢，也不會忘記小時候一家人窮困的日子，繼而養成了慳儉的習慣，周生覺得不需要用最新、最貴、最靚、最好的東西去證明自己，「因為佢已經證明咗自己」。

他續說，Stephen入職的日子尚淺，不知道疫情前周生經常「拉大隊」做義工，他曾跟過周生幾次去派飯，周生的錢很多是用來買物資，聽聞周生小時候家中沒錢開飯時，曾經有義工到板間房派食物、飲品、日用品，「呢種感覺一世都會記得，所以賺到錢有能力嘅時候，好想做返同一樣嘅嘢」。

老闆周生自小家裏貧窮，一家人住在板間房，爸爸做苦力，父母經常只吃白飯，將菜和肉給周生3兄弟姊妹，生活艱苦。（《上流寄生族》劇照）

他向Stephen說，下年應該有機會再組義工隊派飯，屆時就會明白周生的錢用在哪裏，Stephen卻回應：「咁戇居？畀我就換咗部電話同埋買架Tesla（特斯拉）先喇。」

他無奈地指，畢竟Stephen是小康之家出身，所以不會清楚窮的滋味是怎樣，亦不會代入到基層或貧窮線下的心態，不過既然價值觀不同，亦無謂迫後生仔認同，或許將來Stephen成熟些就會懂得站在別人的角度去想。

帖文引起網民熱議，不少人紛紛稱讚周生是好老闆、真正成功人士，「周生真係少見的好老細，祝生意興隆，一生平安」、「有啲人永遠都唔明，唔係錢唔錢，買唔買得起嘅問題，而係需唔需要」、「要窮過先識咩叫慳」、「一個成功嘅人，自己已經係名牌，根本唔需要再用名牌去裝飾」、「李嘉誠戴嘅錶都係平民貨，有冇人話佢cheap？」。資料顯示，李嘉誠經常戴着的手錶是日本品牌Citizen，約值400美元（約3100港元）。