圓規風球｜在家工作偷懶打機　1原因被上司發現　打工仔：大鑊

【打風／WFH】在家工作需要自律性，「蛇王」隨時被捉到。有網民於討論區發文表示，因應打風，公司讓員工帶電腦回家工作，今早（13日）他在家工作等待電腦開機及開啟所需東西時，「打咗鋪機」，結果因之前上司在遊戲中加了他做朋友，剛好被上司發現他上班打機，因此要求他周五上班見面解釋，他崩潰大呼大鑊。
該名網民於香港討論區以「大檸樂今次，被上司捉到正」為題發文，表示今早在家工作，等待電腦開機及開啟所需東西時，「打咗鋪機」。原本應該沒人知道他「蛇王」，但因之前上司在遊戲中加了他做朋友，剛好今早被上司發現他在線上，上司立即傳訊息問他正在做什麼。
他指出，因在家工作緣故，上司要求大家用WhatsApp保持聯絡及即時回覆訊息，但他因打機而遲了回覆上司，兼被發現上班時間打機，所以上司要求他周五上班見面解釋，心知大鑊了。
帖文引起熱議，有網民留言建議對應方法，「你上線唔代表係你玩，可以係你屋企人、朋友，睇你點吹啫；遲覆可以好多原因，隨便作一個。佢咬你唔入，放心」。
有網民「突破盲腸」指出，「唓，佢自己都玩，唔係又點會見到你？」、「證明你上司有玩，你可以大返佢轉頭」，有人則說「上司怪你打機唔叫埋佢」、「唔使驚，佢問你遊戲過關攻略」、「呢個故事教訓你唔好加上司做好友」。
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