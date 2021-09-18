「星座+血型」性慾最強排行榜！這個組合從慾望中尋找激烈刺激感

性慾是人類的本能，有的人談起性時，總會顯得害臊不已。但也有人毫不遮掩，即使在他人面前，也會大方展現出自己對情色有濃烈興趣的一面。



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第三名：O型+雙魚座

這兩個都是治癒型的個性，但要說哪邊治癒了，莫過於指性的方面了。只要是在伴侶面前，O型+雙魚座的人會毫不拘束地解放自我，對另一半展現出強烈的渴求。而為了讓過程更加令人滿足，O型+雙魚座願意做出各種嘗試，甚至另一半提出激烈一點的玩法，都能夠全盤接受。

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第二名：A型+雙子座

認真的A型搭上好奇心旺盛的雙子座，表面上裝成認為性是一件下流的事，實際上對此卻抱持著莫大的興趣。如果能查到他們的瀏覽記錄，就會發現滿滿的相關查詢歷程。在實踐方面，他們則不會滿足於同一種形式，會追求各種不同的變化，尋求新的刺激感。

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第一名：B型+人馬座

這組合對色情抱持著滿滿興趣，而且在他人面前也毫不掩飾。甚至和人剛初步認識，就會用色色的話題起頭，也能大方說出自己的性事如何。對B型+人馬座而言，說色情是人生動力也毫不為過，能夠盡情滿足自我慾望的一刻，對他們來說正是無上的幸福。

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