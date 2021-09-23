台女入房撞見爸媽行房崩潰：沒料看到真人秀　兩老冷靜回應勁爆笑

私人空間對每個人都非常重要，即使親密如家人，有些事最好還是徹底保密以免尷尬。1名台女日前在Dcard討論區發文，憶述在家意外撞見父母行房的經過，指她打算到雜物房拿浴巾時，意外看到父母一絲不掛正在親熱的樣子，當場崩潰，並直呼「我沒預料到我會看到真人秀的部份」，而爸媽異常冷靜的反應更是讓網民爆笑。



有台女在討論區發文，指日前她準備到家中雜物房拿浴巾時，意外目睹正在行房的父母。（《我的爸媽好性福》劇照）

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該名台女表示，最近父母需暫時睡在雜物房，而她習慣在深夜睡前才洗澡，事發當天晚上便打算到該房間拿浴巾，她看到雜物房已關燈，便敲門入房，未料她太大力，一個不小心就直接「敲」開了房門，「沒想到這一敲，讓我經歷了有史以來最讓我震驚的事…」。

她續指，當她眼睛適應黑暗的房間後，便目睹年約50多歲的爸媽正在行房，「我當下真的直接原地瘋掉」。不久，父親發現房門被打開，才得知樓主進了房間，問她所為何事。樓主回答指要拿浴巾後立即關門，父親便一邊無奈發笑一邊說：「妳等一下，我拿給妳。」此時在旁的母親則搭話，「還好已經長大成人，是大人了，沒事啦沒關係啦」，2人相當從容。

台女坦言在事發當下已「原地瘋掉」，回過神來時立即關門，但爸媽的反應卻非常冷靜。（《老友記》劇照）

樓主最後在帖文「訴苦」，坦言在她目擊父母行房一刻後，畫面便已在腦海中揮之不去，「我這幼小的心靈受到了宇宙大的驚嚇」，並希望父母日後能好好關上房門，以免同類事件再發生，「知道你們兩老感情很好…麻煩以後，拜託請把房門認真地關上並且鎖好」。

（Dcard）

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