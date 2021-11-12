以為是貓咪！女生出門玩手機遇棕熊衝近舔手　觸感竟然似呢隻動物

出門抽煙以為見到貓，原來是熊出沒！溫哥華有女子上周四（4日）晚走到門外抽煙玩手機，留意到有團奇怪黑影走近，初初以為是貓，未料牠衝過來時原來是頭熊。女子嚇得不敢動彈，大大隻的熊走近突然舔一舔她的手，雖然嚇到死去活來，但她事後形容當時觸感像被小狗舔，由於熊口張得更大來舔，她下意識縮手，未料那隻熊似乎嚇親，即時後退站立，過程被她拍下來，熊之後走回草叢內。影片在網上引起熱議，有網民笑稱那隻熊是在「試味」，又稱女子毫髮無傷只是因為「太幸運」。



加國女子日前在門外坐着，突然有隻熊行近舔她的手。（CTVNEWS截圖）

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加拿大傳媒報道，女生波特（Melanie Porter）居於克內爾市（Quesnel）西部的高地，4日晚上9點半，她坐在屋外門廊位置一邊抽煙一邊看手機。波特專心看手機，畫面很亮，突然眼角處看到一片黑影，毛茸茸的在爬行，初時以為是隻貓，惟黑影不停靠近，她一抬頭見到2呎外有隻熊，突然朝她衝來。

波特腦海中浮現慢慢走、跑走、尖叫等念頭，考慮逃走時又不知道能否成功，情急下她索性坐着不動，避免驚動那隻熊。波特閉氣不敢呼吸，熊走到她面前，沿着她右側轉了個圈，突然舔了舔她的手，她憶述那個感覺像是有隻好奇又友好的小狗在親近人，「感覺像是狗的舌頭，不是貓的舌頭」，但實際是大大隻熊。

棕熊又舔了舔她的手，這次嘴巴張得更大。波特心裏瘋狂喊不，忍不住把手縮一縮，未料這一縮似乎嚇到熊了，牠突然後退並站起來。波特不知道熊站起來想怎樣，想起有朋友的兄弟早年被熊襲擊致死，以為自己死定了，便舉起手機想拍下牠的樣子，「至少要知道兇手是誰」。殊不知棕熊馬上退回草叢中。

事後她將影片放上網分享，沒想到被瘋傳。之後有鄰居分享1段拍到屋外情況的片段給她，原來她出門廊坐時，那隻熊一直待在院子1棵樹下。熊很安靜而附近一片漆黑，她才一直無發現。

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加媒指，熊會被垃圾、果樹及堆肥等東西吸引到人類居住區域，因為人類的食物有豐富卡路里，比起自己獵食更省時間和精力，但牠們找人類食物時，也會增加和人類接觸的機會。據當地保護野生動物組織「Wildsafe BC」的資料，每年因為熊而打給保育員的電話有1.4萬至2.5萬通。他們不時在市內的垃圾桶貼上標記，指其擺放位置，例如放在街道上可能會惹來熊，呼籲民眾將垃圾桶放在室內位置。

網民笑言熊的舉動像「鄰居過來打招呼」，又說像是「吃東西前先嚐一嚐味道」。有留言說其實熊怕人，「我們不在牠的菜單上」、「可能過來提醒，你要戒煙了」。但有網民提醒，這次熊出沒無意外發生，主要是波特太幸運，「熊緩慢行動時看起來很可愛，那只是在儲存能量，牠們能突然間快速行動」。

（綜合）