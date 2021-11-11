同事新入伙狂炫富　遭失婚男揭靠有錢阿姨：20幾歲仔覺得好馨香？

若意外得知同事是「阿姨，我不想努力了」故事中的主角，應該如何回應？有網民近日在網上發文，指他1名年輕男同事早前搬到村屋，入伙後邀請一眾同事到家中燒烤。但聚會時年輕男同事不停炫富，另1名失婚男同事聽不下去，當場揭穿他只是得「有錢阿姨」幫忙，才能過上富裕生活，在場同事聽後均目瞪口呆，翌日回到公司更是尷尬。



1名年輕男同事租下貴價村屋，又打算買車，他邀請其他同事到家中聚會，未料最後被揭發「致富真相」。（《向西聞記新春SP： 阿姨！我不想努力了！》劇照）

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樓主在香港討論區發文，表示公司1名男同事早前搬到村屋居住，租下2樓連天台位置，近日邀請同事到他家中燒烤。其間，男同事被問到租下該處會否太貴，「佢話唔會，不過而家返工就唔係咁方便，要搭車有時搭小巴要等好耐」，又指打算買車代步。樓主估計年輕男同事月薪最多1.5萬，本以為對方可能是「有父幹」、家境較好，才能年紀輕輕便過上有錢生活。

樓主續指，該名男同事在燒烤期間不停炫富，但因為他一直與其他人聊天，而聽不到男同事的談話內容，及後疑似相關內容「觸動咗1個早排離咗婚嘅男同事」，失婚男同事突然站起身大罵，稱「點解你仲可以喺度曬命？明明你都係靠啲有錢阿姨做靠山，所以而家先可以過到啲比較好嘅生活！廿幾歲仔就要用呢啲手段仲覺得自己好馨香？」。

男同事年僅20多歲便搬入村屋自住，原來是獲「有錢阿姨」資助。（《理智派生活》劇照）

空氣瞬間凝結，一眾同事也安靜下來，樓主形容本來大部份人無留心聽男同事「曬命」，但聽到失婚同事爆料後，眾人目瞪口呆，不知如何反應；年輕男同事立即面紅，無再分享「成就」。直至翌日，樓主稱涉事的2名同事回到公司後，「佢哋都當睇唔到大家」，而他本人則一看到該男同事，便情不自禁地想起對方與有錢阿姨的關係，「不過我覺得某程度上，同事仔可以搵到有錢阿姨做靠山都係佢本事嘅」。