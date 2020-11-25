跳舞群組年齡差距引熱議　潮語「阿姨我不想努力了」狂Loop有原因

【跳舞群組／阿姨，我不想努力了／潮語／新冠肺炎】第4波疫情突然爆發，衛生防護中心公布跳舞群組直至昨日（24日）已經累積187宗確診，是至今最大規模的群組。由於群組中的女性年齡較大，男性卻較為年輕，引來網民熱議並留下「阿姨，我不想努力了」的網絡潮語作回應。這句說話大家或多或少都猜到其意思，不過又是否清楚它的來源出處呢？以下就是相關起源及解釋！

網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，不少人於席間載歌載舞，非常熱鬧，但大部份人跳舞時未有戴口罩。（網上片段截圖）

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跳舞群組出現患者主要為年長女性及年輕男性的現象，而且「中招」女性的住處不少屬非富則貴，引起網民猜測並留下「阿姨，我不想努力了」的句子。網民們所以會這樣做，是因為他們希望透過這一句說話暗示當中或有男方依賴女方生活的可能性。

「阿姨，我不想努力了」這句說話其實來自內地，當時網上或是微信不時流傳一些年輕男子與阿姨的對話截圖，大部分都可以簡化成男子說自己覺得工作辛苦、不想努力了。然後阿姨就會立即轉帳一筆款項，並叫男子前往找她，換言之這句說話就是「食軟飯、求包養」的暗號，句子更慢慢演變出更多類似截圖。

點擊下圖放大，即睇「阿姨，我不想努力了」例子！▼ ▼ ▼

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「阿姨，我不想努力了」亦演變出多個版本！▼ ▼ ▼

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不過香港體育舞蹈總會運動員委員會召集人吳森雋接受《香港01》訪問時曾表示，男女間年齡差異大並不代表關係不正常，解釋不少年輕跳舞導師其實是現役選手，而跳舞學生亦會如選擇健身教練一樣以「大隻又打得」為條件。至於年齡差異則是因為「年齡大是剛到可負擔的年齡學跳舞，跳舞老師亦是在『以舞養舞』去比賽的年齡」。

同場加映：2020網絡潮語大挑戰！10個最紅潮語你識幾多個？▼ ▼ ▼

【潮語大挑戰】（01熱話製圖）

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