外賣員接單見阿姨備註：「不想努力可以送上樓」　上樓後續神展開

「不想努力的話可以送上樓……」台灣有食客訂購外賣時，特別加了這句令人無限幻想的備註，帖文因而引起台灣網絡哄動，有網民笑言接到就可以離職了。不過截圖其實早在年初已出現，有外賣員更現身分享送上樓後的結局。



有食客在備註上溫馨提示天氣很冷，要注意安全，並着他放在管理處便可，「說是陳阿姨的就好」，不過在訂單最後則註明「但是，不想努力的話可以送上樓…」。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

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有網民在facebook群組「外送員的奇聞怪事」貼出1張食店的外賣訂單截圖，食客在備註上溫馨提示天氣很冷，要注意安全，並着他放在管理處便可，「說是陳阿姨的就好」，不過在訂單最後則註明「但是，不想努力的話可以送上樓…」。

有人則表示自己真的接過這單，並有上樓，結果「陳阿姨」直接給了大手筆999元新台幣（下同，約279港元）小費。（Facebook截圖）

帖文引起網上熱議，不少網民都指是外賣員轉行的好機會，又稱「不囉嗦！上！」。有人則表示自己真的接過這單，並有上樓，結果「陳阿姨」直接給了大手筆999元新台幣（下同，約279港元）小費，亦有人指「陳阿姨」很大方，每次送餐給她都會有小費最低200元（約56港元），令很多網民都大呼羨慕，「認了認了，媽！」、「謝謝陳阿姨 好人一生平安！」。

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