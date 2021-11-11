雙11警世片｜男生打雪仗連摔5女同學被網民斷言單身　當事人咁講

雙11俗稱「光棍節」，但單身可能不是緣份未到，而是「憑實力」做光棍！近日東北多地大雪，當地有男大學生竟因打雪仗爆紅，在雙11引起熱議，原因是他竟然連續摔到5名女同學，令網民斷言他應該是「憑本事單身」。內媒訪問其中1名被他摔倒的女同學，證實該男子真的單身，還大爆他得知自己紅了後，無奈道「這下更找不到對象了」。雖然是單身狗大軍一員，但有人精辟反問：「為什麼會有5個女生找他打雪仗？」更解釋真正「現實困難戶」的男生是怎打雪仗的。



內地1名男大學生打雪仗時對一班女同學使出「5連摔」，被網民揶揄一定是單身，「不懂得憐香惜玉」。（微博影片截圖）

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遼寧科技大學1名男學生因為打雪仗爆紅，「不解風情」舉動引起熱議。影片中男同學先將最近穿紅衣的女同學摔在雪地上，之後有2名女同學衝上前想合力摔倒他，但失敗之餘又被男同學反擊接連摔跌，最後2名女生接近棄權，碰一碰就自己倒下，有個女生還笑言：「哭了，完全打不過。」

影片其實頗為歡樂，但瘋傳後不少網民斷言這個男生一定是單身，「這團滅了，這小伙子單身是有原因的」、「不懂得憐香惜玉」、「單身沒毛病」、「憑本事單身」。又有網民笑言這男生應該未料自己因為這次5連摔而紅了，「嬴了她們輸了全世界，太年輕了」。

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內媒找到當天被摔的其中1名女生楊同學，她們一行人是遼寧科技大學軟件工程專業的大三生，8日時雪下得很大，便去主體育場邊拍片邊玩雪，未料拍下有趣一幕。她又大爆該男同學如網民所料，真的是單身男子，得知自己在網上「火了」很驚訝，對她們說：「我本來就單身的，這下更找不到對象了。」

事後其實有許多有網民質疑他「偽毒」，有扮識不到女生之嫌，精辟一問道出重點：「問題來了：為什麼會有5個女生找他打雪仗？」、「找不到對象？5個女生陪他玩呢」。有留言直指大家都錯了，「能有5個妹子和他一起打雪仗，找對象絕對輕而易舉」，更解釋哪些人才是真正的可憐「單身狗」，「相反那些打雪仗對妹子們彬彬有禮的人，大部分都是現實困難戶」、「摔着摔着感情才能增進」、「雖然他單身，但擁有一片森林」。

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有正氣網民認為打雪仗不應該牽扯到男女關係，「有什麼好噴的，打雪仗除了自己都是敵人，哪有時間分男女」。一番辯論後有網民錯重點，問為什麼打雪仗會摔來摔去而不是扔雪球，有熱心人士解釋，真的玩起打雪仗，有時會把人推在雪埋裏，「這是近戰，扔雪球那個是射手」。

（綜合）