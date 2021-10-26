十二星座單身原因揭秘　天蠍疑心太重　雙魚天生戀愛狂卻不願屈就

你是「單身狗」嗎？這個詞已經成了大多數的情侶用來嘲笑單身的人，或作為某種「魯蛇自嘲」的說法了。單身的人，也不再是曾經的「單身貴族」，反倒是成了現在人們口中揶揄的對象。單身的你，是否每到情人節總會覺得空虛覺得冷，更覺得不是滋味；難道，單身錯了嗎？而 12 星座的單身狗們，都是什麼樣的心態呢？



單身的白羊座：率直又帶有衝勁的白羊座，對待愛情時雖然有時候會比較莽撞，但優點就是積極樂觀，遇到喜歡的人就會勇敢牽手；也因此，白羊座的人在感情方面還是非常主動的一個人，而大多數時候，白羊座的人總希望自己在一起的戀人是自己真心喜歡的。

但是，白羊座的人在感情方面是很容易磨出火花的，喜歡上一個人的速度很快！但是對方卻不見得有這樣的心態，情感節奏進度不同，所以只好單身囉！

究竟單身嘅十二星座，都係諗緊咩呢？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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單身的金牛座：金牛座之所以單身，是因為現在的經濟條件不允許戀愛吧！金牛座的人在感情方面很注重物質的。無論是金牛男還是金牛女都需要自己的物質條件不錯之後再去討論愛情的發展如何；而且金牛座的人對待感情其實很認真的，正是因為認真，所以才在一段感情剛開始的時候，就希望這段感情能夠盡量長久的走下去。「麵包」是維持下去的關鍵點，金牛座的確很現實。

單身的雙子座：見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。雙子座愛玩愛鬧，看起來朋友超多，每個人好像都有機會似的；情史、戀愛經驗無數？其實大多時候只是表象而已。雙子座的人異性緣很不錯，不管是什麼性格的人，跟雙子座的人都能很好的相處得來。但是雙子座從來都不孤獨，這群人的異性緣這麼好，才不會害怕單身呢！不信，看看他停不下來的約會和應酬吧！

單身的巨蟹座：在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。表面上看起來溫吞，但又默默地累積情緒在心裡，最後一次爆發。巨蟹座之所以單身，是因為沒有忘記自己曾經喜歡的人吧！不管是曾經在一起過還是沒有在一起過，只要巨蟹座用心喜歡過他，就不會輕易忘記的。巨蟹座的人的念舊，是性格中不能被抹殺的一面；這些回憶都只能讓巨蟹座的人更加觸景傷情。

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單身的獅子座：有主見、做事風風火火的獅子座，一直都是思路清晰的個性，非常懂得自己所想要的伴侶是怎樣的人。獅子座的人單身的原因，大部分都是因為身邊沒有能看得上的人。獅子座對自己的要求比較高，對愛人的要求就更高了。一般人是很難走進獅子座的世界的，而獅子座想要的，是高品質的伴侶，不管是長相身材還是個人能力都會是人中之龍，他才會喜歡呢！

單身的處女座：處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。處女座會挑剔愛人的缺點與毛病，有時甚至只是因為雙方想法不同，就怪罪別人不符合自己的期待，而對他感到失望。此外，能夠滿足處女座人高標準的人並不是很多，而且處女座的人對待感情很細膩，有的人會覺得處女座的人太細心了，不能接受。這其實也給處女座的人留下了心理陰影……

單身的天秤座：天秤座很會講場面話，在愛情裡也講究和諧。若對方熱烈、一頭火，他們也會熱情許多，而若對方開始冷淡、疏遠，他們也會把步調慢下來。天秤座的人異性緣也是很不錯的，單身的原因多半也是因為身邊的異性比較多，但是究竟怎麼選擇就是個問題；但是天秤座的就是因為左右搖擺不定，覺得選擇了誰都有可能失去其他的選項，所以天秤座才沒有輕易做出自己選擇的！

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單身的天蠍座：什麼事都無敵的天蠍座，一旦碰到愛情就會出事。猜忌、多疑、敏感、被害妄想……天蠍座不會輕易踏入愛情，但他們並不缺少異性緣和追求者。天蠍座的人感情是特別專情的，很少有人能夠比天蠍座的人在感情方面更為深情和專一了。旦正因為天蠍座的人在感情方面付出得太多，害怕自己的付出得不到應有的回報，與其這樣天蠍座更喜歡單身一個人，才不會受傷……

單身的射手座（人馬座）：被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。感情糾葛常伴身邊的他們，對於這種甜蜜的煩惱，他們潛意識也是感到樂在其中的，要讓他們安定下來，恐怕還不太容易——因為射手座的人在感情方面很隨性的，單身的話多數時候是因為有喜歡的人但是沒能在一起的。

單身的魔羯座（山羊座）：魔羯座的人，與生俱來就是耐力型選手，穩重務實的行事風格，使他們即便內心活動非常熱烈，但還是不太會表露出來。不太做出不理智的事情，再加上在感情裡不會任性非為，招惹爛桃花以及分分合合的機率自然很低。但是，要真正走進魔羯座人的內心世界，是需要時間和耐心才可以，魔羯座的人可不會輕易把自己的真心表現給別人看……這樣也是使得他們單身的原因喔。

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單身的水瓶座：「自帶安全感」的水瓶座，似乎不那麼重視感情。乍看理性的水瓶座，只是對他人的事理性，而自己則是相當情緒化。「讓別人等訊息」、「消失」、「忽冷忽熱」、「感受不到水瓶的愛」，都是跟水瓶座談過戀愛的人的共通煩惱。水瓶座的人就喜歡自己一個人無憂無慮的生活，一人飽全家飽，才是最幸福的狀態！要讓水瓶座的人談戀愛也可以，但對方不能管制水瓶座太多事情，否則，水瓶座的人寧可恢復單身的生活！

單身的雙魚座：不喜歡傷害他人，但又不願意委屈自己的雙魚座，這種糾結與鑽牛角尖的心態常常會搞翻對方，也讓自己無所適從。不過，號稱天生就要談戀愛的雙魚座，要他們單身！？恐怕是比較少見的事情吧！雙魚座非常喜歡兩個人的生活，不太喜歡一個人的生活，特別是處於單身生活中的雙魚座會覺得什麼事情都要親力親為的，超級累。雙魚座對人的依賴度比較大——因此雙魚座真的單身，大概只是因為暫時沒人喜歡自己！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】