女友約行山但零準備　行3分鐘即要求坐車　港男：仲飲咗我一半水

踏入秋涼季節，又是行山的好時候！不過有港男在討論區上發文，指女友主動約會行山卻沒有準備，不但只帶了1支細水就行山，開始時只行了數分鐘樓梯就要求坐車攻頂。港男在山頂為女友拍照打卡後就一起步行下山，其間女友「係咁問我拎水飲」，更飲了一半他準備的清水，「最後搞到我要自己就住嚟飲」。安全下山之後，女友更要求立即回家休息，令港男感嘆地指「大家以後有咩事都唔好同女人行山」。



港男與女友一起行山，但女友只行數分鐘樓梯就表示辛苦。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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樓主港男在香港討論區上發文，指「女朋友約我行山，但咩都唔準備」。他指女友突然想行山，所以上周六一起出發，由於自己從疫情起已經有行山習慣，所以沒有太過擔心，「點知我個放心係錯嘅……」。港男表示，他在出發前向女友提供了物資表，「叫佢一定要帶齊」，詎料當日女友「只係帶支細水就行山」，令港男也忍不住自嘲「雖然我覺得認為女人會聽人講嘢嘅我更神奇」。

港男指，他選擇的行山徑屬「新手最易行嘅級數」，但女友極速放棄，「佢一開始行下樓梯唔過3分鐘就話好辛苦，不如搭車上去……」。港男於是與女友回到起點，再轉車直上山頂，為女友拍攝網紅照打卡，完事後再步行下山。下山期間，女友的行為再刷新港男「三觀」，「冇半個鐘就飲晒自己支水，係咁問我拎水飲，最後搞到我要自己就住就住嚟飲」，將港男帶上的水飲去一半。港男與女友最後平安下山，但女友「即刻要我送佢返屋企瞓覺……」。事件令港男奉勸網民「大家以後有咩事都唔好同女人行山，更加唔好認為女人會聽你講嘢」。

港男行山時3度遇上始料不及的事，甚至連飲用水都被飲去一半。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

有網民表示自己有同類經歷，指女友行達到4星難度的行山徑都沒有行山鞋，「回程冇水又腳軟」，更連累他被同行友人批評行得太慢，「之後咪再搞我同佢去」。有留言又提到，自己一定會與女朋友分開行山，「試過1次就唔會再約埋一齊，寧願分開2日行同一路線」。