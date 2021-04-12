港女搭的士「攻頂」當行山　IG貼相：流下汗，好滿足　男友超傻眼

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-12 12:00

疫情下行山是老少咸宜的活動，近年不少女神藝人、KOL也熱愛戶外活動，親親大自然之餘下拍下健康性感的美照，博得廣大網友讚好。日前有男生在討論區發帖，表示向來少做運動的女友突然在長假期間提出行山，他遂做足準備上山，未料女友在集合後便直接坐的士「攻頂」，實際步行時間只有半個小時，拍照打卡也花了10多分鐘，不久行山人流漸多，女友便要下山，電召的士直送到山腳，讓樓主不禁直指「真係汗都冇出過滴……」。

不少女藝人都熱愛行山，圖為張曦雯。（Instagram@kelllycheung）

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該名男網民在香港討論區發文，表示在過去的連日假期，平時少做運動的女朋友突然想行山，他一口答應，又事前準備好外套、能量補充品得力素和數瓶水等。直至行山當天，女友以短訊傳給他路線圖，相約港鐵站會合，樓主還以為女友打算步行到起點當作熱身，之後才正式登山，未料實情卻讓他啞口無言▼▼▼

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樓主指與女友最後只行了半小時，當中一半時間用在幫女友拍照打卡，見行山客漸多後，女友便提出原路折返，回到馬路處召的士下山。他稱原來女友之所以有興趣行山，其實只是在Instagram上看到該地方有風景怡人的打卡位，「想去影相打個卡，但係又唔想點行」，才會「行山」變成遊的士河。

諷刺的是，樓主指他們行完山後「汗都冇出過滴」，但事後卻見女友在Instagram發帖，上傳當天於山頂拍下的美照，並說「假日上山行下，流下汗，好滿足」，讓他大感無奈。

帖文引來網民熱議，並紛紛留言慨嘆樓主的女友為「呃Like」而招數盡出，「正常人冇法諗到咁樣行，勁！」、「為打卡搏like而坐車上去就咪啦，嘥錢嘥時間」，又笑言樓主極可能已成為他人的「兵」而不自知，「知唔知自己可能當緊兵？」、「你sure你真係佢男友？」。

（香港討論區）

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