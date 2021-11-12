越漢姦殺鄰居5歲女童　若無其事出席葬禮　被捕揭早有戀童前科

恐怖！越南今年4月發生1宗冷向姦殺案，當地1名46歲男子去岳父家參加生日會途中，經過鄰居遇所時見到1名5歲女童，竟頓起色心，將女童帶到附近空地姦殺，棄屍離去竟繼續去生日會。其後女童家人辦葬禮時，男子照樣若無其事出席，直至警方當晚將他拘捕才知他是兇手。警方調查後揭發他曾在家中猥褻3名女童，全部都是鄰居。男子被控以謀殺、強姦等罪，他招認罪後已被判死刑。



越南46歲男子於今年4月姦殺鄰居5歲女童，被捕後揭發他曾在家中猥褻3名女童，他招認罪行後被判死刑。（Kiểmsát TV截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於越南巴地頭頓省巴地市（Ba Ria），今年4月17日晚約8點半，46歲男子范進勇（音譯）原本要去岳父家參加生日會，當他行經1名鄰居的家時，看到5歲女童在屋內玩耍，未料范竟然色心起，帶走女童到附近的空地去。由於范是鄰居，女童本身就認識他，故未有反抗。

未料范到達空地後獸性大發，當場性侵女童。案情指女童求救時，被范勒頸制止，結果窒息死亡。范獸慾得逞後將女童棄屍現場，繼續前往岳父家中參加生日派對。

+ 1

至當晚10時許，女童27歲母親發現女兒失蹤，遂與家人一起出門尋人，終在離屋企約300米的一處空地發現愛女一動不動地躺在空地。女童當時沒穿褲子，而且口吐白沫。家人馬上送她入院，可惜證實早已死亡。事件引起全國轟動，范男隨後更出席女童的葬禮，當晚才被警員拘捕。

警方調查時揭發范在2020年3月至2021年1月期間，曾在家中分別猥褻3名女童，年齡介乎8歲至11歲，之後用錢封口，威嚇女童不可告訴別人。受害者全是鄰居，范趁她們到家中玩時犯案。

范被控以謀殺、強姦未滿16歲人士、猥褻未滿16歲人士等罪名，案件日前於巴地頭頓省人民法院審理。受害女童不需出庭，全由監護人及親屬到庭。因應案件性質，陪審團決定將案件轉為非公開審理，記者要離開法庭。由於范在警方調查時已供認罪行，謀殺罪成被判死刑，強姦未滿16歲人士被判20年有期徒刑、猥褻未滿16歲人士被判有期徒刑3年，終合併為死刑。

（綜合）