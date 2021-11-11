結婚周年獲老公送花　職員竟搞錯地址　人妻求助街坊結局好窩心

融洽的鄰里關係絕對能為居住環境加分！美孚1名人妻下午（11日）發文，指老公趁着結婚周年紀念，特意送花給她表達愛意。沒料花店職員竟送錯地址，令她急得在屋苑「洗樓」尋花，擔心花束被人錯誤收走。帖文一出即有好心街坊提供「線索」，指曾在大廈座頭見過花束，更有街坊現身，指花束曾經錯誤送往其家中。最終人妻花了約1小時，「失而復得」順利取回花束，她大讚一眾曾提供協助的美孚人，令丈夫的心意不至白費。



1名人妻指結婚周年獲丈夫送花，惟花店職員送錯地址發生小插曲。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

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「有冇人唔覺意地收咗？我好想要返紮花！」該名人妻下午於facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指適逢結婚周年紀念，丈夫特意訂購花束送她表達愛意。不過她等候多時仍未見職員送貨，致電花店查詢時才發現職員送錯地址，令她急急「洗樓」尋找，同時向一眾鄰居求助。

人妻表示，得知丈夫送花後一直期待門鐘響起，「真係等到花兒也謝了」，發現花店送錯地址後，無奈要通知丈夫向花店查詢，「最唔開心唔係冇咗紮花，係令到老公返緊工都要頻撲咁幫我打電話追返紮花」。

街坊看過帖文紛紛表示關注，有人建議人妻要求花店重新送貨，亦有人稱曾於大廈座頭見到花束，有網民其後更現身指其單位為「幸運兒」，貼出閉路電視截圖指「原來送咗去我屋企，好彩我無人應門」。

最終樓主花了約1小時，順利尋回花束，並貼出相片向鄰居「報平安」。她感謝一眾曾提供「線索」的街坊，「其實美孚人真係好sweet」，又笑言「今年會係一個好好嘅memory（回憶），經一事長一智，各位記得叫送貨嘅人影清楚樓層同埋座數」。