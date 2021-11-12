單身女穿直條裇衫返工　遭巴士迷同事借意靠近：佢話似司機套制服

很多人都相信一見鍾情，但如果愛上原因是與衣着有關，就有點騎呢。有女網民分享指，自己日前穿新裇衫上班，回到公司被1位「巴膠（巴士迷）」同事望到實，質問之下對方稱「件衫好似巴士司機的制服」，並開始對她感興趣，這幾天還借意靠近，令樓主感不安，「點樣可以令到佢知難而退」。



有女網民分享指，自己日前穿新裇衫上班，回到公司被1位「巴膠（巴士迷）」同事望到實，質問之下對方稱「件衫好似巴士司機的制服」，並開始對她感興趣。（香港討論區）

該女網民在香港討論區以「畀個巴膠同事睇中我」為題發文，指本周一（8日）穿新衣上班，一回到公司就發現該名巴膠同事「眼金金咁望住我」，對方竟稱因她的裇衫與巴士司機制服相似，令她相當無奈，帖文還附載照片指「明明我件衫就係咁樣！邊part（部份）似X巴司機」。

樓主續指，巴膠同事自此很留意自己，「噚日lunch仲借啲意同我一齊去買外賣，問我平時鍾意做啲咩」，令她十分不安，連續2日都不敢再穿同類衣服，「佢知我單身，我而家開始避開佢」，又求問網民「點樣可以令到佢知難而退，快啲清醒返」。

80後城巴車長劉家穎是少數女性車長，過往有「仙氣女車長」稱號，facebook專頁擁有不少粉絲追蹤。（資料圖片）

帖文引起網上熱烈討論，有網民提議「如果佢淨係鍾意你件衫，不如你賣件衫畀佢」，亦有人指可以換件港鐵制服，「等佢知道你鍾意地鐵，唔鍾意巴士」；但有網民就認為衣着只是藉口，「可能佢一早已經睇中你呢」、「呢個溝女藉口太老土」，有人則表示「橫掂單身點解唔發展下」。有網民錯重點稱，「其實件衫係似M記喎」，非常爆笑。