巴士車長尿急停中途站下車如廁　乘客不怪責反撐　引司機留言回應

在路上人有三急，實在不知如何是好。有網民分享昨日（10月11日）乘搭巴士時，車長實在太尿急，忍不住停在中途站上廁所，並向全車乘客道歉，不過乘客都沒有怪責投訴，反而力撐要體諒，帖文還引來司機本人親自留言回應。



網民認為，巴士車長都會尿急，需要停車如廁屬正常事，乘客都會理解。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民在facebook群組「馬鞍山之友@唔走冇運行」分享指，昨晚乘搭巴士往馬鞍山期間，車長疑太過尿急，唯有停在沙田濱景花園車站，「同乘客say sorry話要去洗手間」，遂自行下車到司機專用的流動廁所如廁。樓主在帖文中強調並非投訴，只是分享趣事。

大部份網民都支持車長，「司機都係人，正常都會內急」、「急起上嚟真係好難忍，要體諒」。有人則表示若乘客尿急，「叫佢停一停濱景等埋我又得唔得先」，質疑大家雙重標準，惟隨即被圍攻反駁「你急唔會影響行車安全，司機急會成車人好危險」、「你一日咁多時間去廁所，人哋如果揸長途有幾多機會」。

帖文還引出事件中的車長親自回應，稱對耽誤了乘客的行程感到不好意思，「下次繁忙時間會飲少啲水」，但網民紛紛留言撐「飲水同去廁所係正常事」，乘客完全理解，又大讚司機很有禮貌，「唔會老奉咁」。有人就分享遇過司機突然停車的經歷▼▼▼

如果乘客人有三急，又應該怎樣做？九巴早前在FB專頁發文，教大家坐車時人有三急的應對辦法，說「違反天性，從來都係一場革命」，在巴士上肚痛時，除了咬緊牙關用意志力壓制「便意」外，「九巴仔綜合咗各界嘅『忍』技巧，加上自己嘅親身經驗」，得出了3大攻略▼▼▼

+ 3

九巴仔教路，第一點是要預先用App找廁所，因為乘客知道自己的忍耐力，所以要在車上預先找途經地點有沒有廁所，「要喺呢條艱苦嘅路上面搵『曙光』」，尋找機會「解決」。第二是要分散注意力，「只要唔諗，就係冠軍」、「打下機、睇下女神IG，分散自己注意力」。第三就是「聽人講」的大力捏虎口雙手虎口位，但九巴仔坦言未試過。帖文一出引來網民爆讚。

同場加映

網民盤點「假特快巴士路線」▼▼▼

+ 20

網民嚴選「真特快巴士路線」 半個鐘元朗去旺角 呢區成快線贏家【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網民嚴選「真特快巴士路線」 半個鐘元朗去旺角 呢區成快線贏家