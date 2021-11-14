樹獺獲司機抱過馬路　「伸手道謝」暖爆網民　專家：真相唔係咁

與動物的互動常常溫暖人心，近日外國網絡流傳1條影片，巴西1名男子駕車時，發現1隻樹獺正在路上緩緩地向前爬，他怕其他司機一時不慎輾過樹獺，遂抱起牠送往對面。當樹獺爬回樹上時，竟轉過身來伸出右手似乎想向他道謝，畫面深深感動網民。不過有專家指出，此動作可能被人類過分解讀，並非想表達謝意。



巴西1名男子駕車時，發現1隻樹獺正在路上緩地向前爬，他怕其他司機一時不慎輾過樹獺，遂抱起牠送往對面。（Twitter影片截圖）

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巴西有網民拍下這一幕並放在Twitter分享，只見1隻樹獺正緩慢地橫過馬路，有好心司機駕車經過時看見，擔心他會有危險，遂下車用毛巾將牠包裹，並小心翼翼地送往對面，及安置牠在樹上。當樹獺抓緊樹幹時，竟慢慢轉過身來朝司機方向伸出右手，他見狀亦伸手碰一碰回敬。

影片在網上爆紅，至今已有超過100萬次觀看，網民都直呼互動好窩心，認為樹獺伸手是友善示好的表現，以表達感激之情，「很美麗的畫面」、「這輩子看過最美好的事情」。不過，樹獺保護基金會（Sloth Conservation Foundation）創始人暨執行主任克莉夫博士（Dr Rebecca Cliffe）則不認同網民的意見，指很多人以為樹獺伸手是打招呼或示好，但這其實是美麗的誤會。

她解釋指由於樹獺在動物世界中是1種獵物，牠們沒有有效的方法來保護自己免受捕食者的侵害，因此當害怕或感到威脅時，牠們就會像這樣伸出雙臂，讓自己顯得更大，所以樹獺做出這動作，代表正處於驚嚇的壓力情境，才會試圖藉此自保。