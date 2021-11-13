馬國2男坐摩天輪離奇跌出1死1重傷　民眾爆現場慘況：屍體滿身血

遊樂場的機動遊戲理應做足安全措施，但馬來西亞有遊樂場日前發生恐怖意外，2名男子同乘坐摩天輪時，離奇跌出吊艙，從高空直墮地面釀成1死1重傷。事發時有民眾目擊事件，稱2男墮下後，在場看到血淋淋的屍體，稱以後不敢再坐摩天輪，更有網民質疑事件和機動遊戲安檢出問題有關。警方交代指事件不屬兇案，男子被列作意外猝死，正調查是否涉及園方疏忽，抑或是死傷者本人疏忽，呼籲民眾別作胡亂猜測。



馬來西亞有2名男子坐摩天輪時離奇墮下，1死1重傷。（馬來西亞警方圖片）

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許多機動遊戲都以緊張刺激作賣點，摩天輪則移動緩慢，令人覺得較安全而放下戒心。意外發生於馬來西亞首都吉隆玻和雪蘭莪州轄下的蕉賴區（Cheras），該區居民以華人為主，事發遊樂場位於商場旁，警方指周四（11月11日）凌晨接報，遊樂場工人稱有2男子從摩天輪墮下。救護員到場時，當場證實1名39歲男子死亡，另1名30多歲男子重傷送院。目前只知道死傷者當時同乘摩天輪，其間一同跌出吊艙外。

現場有民眾目擊2男墮下情況，甚至流傳出一些現場片段，有身在現場的巿民事後在網上分享，指無意煽動恐懼，但叫大家去遊樂場應避免坐摩天輪，因為她目擊2人從吊艙墮下，親眼看到死者滿身是血。

網民被事件嚇破膽，有人質疑該摩天輪是否有經過嚴格安檢，因為摩天輪向來是較安全的機動遊戲，現在嚇得不敢玩，「以後去遊樂場只敢玩旋轉木馬」、「每次看到機動遊場有東西像生鏽都很害怕」、「我這輩子都不敢玩這些可怕的機動遊戲」。

當地警方表示，據現場調查情況，相信事件不屬兇案，沒有任何疑犯，死者被列意外猝死，敦促民眾不要胡亂猜測。警方現時仍在調查事件，不排除事件涉及遊樂場方面的疏忽，或死傷者本身的疏忽，才會導致意外發生。

（綜合）