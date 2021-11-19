八卦貓見主人放低紙袋　近觀遠望似偵探查案　網民讚萌爆｜趣一趣

「如若很好奇，要有被嚇怕的準備」，這句話形容動物對待未知事物的心態最為貼切！不時在Twitter分享愛貓近照的日本網民早前上載3張照片，可見他在家中的櫃子上放下藥局紙袋後，愛貓立即提高警覺，顯得有戒心似的，從不同角度去觀察紙袋，包括在遠處擺出像人站立的姿勢凝視，又曾走到櫃子下好奇仰望，更跳上高高的櫃頂向下俯視。圖片引來大量網民轉載，紛紛留言指可愛，形像牠像偵探般細心查案；有人則從科學角度出發，認為貓咪可能「對氣味有反應」、「唔知係唔係食物，但聞落陣味又有啲唔妥」；不過，有人則指貓貓可能純粹八卦，對家人新出現的物品感到好奇而已。
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