獅王嚇呆！紐約女穿低胸紅裙闖園區　拋花撒錢拍屁股向雄獅示愛

不要這樣玩命！美國紐約1名身形豐滿的女子，日前穿上鮮紅的的性感低胸紅裙到當地1間動物園，竟跨過障礙物走入獅子園的禁區，卻近距離接觸雄性獅子，更向雄獅拋玫瑰又撒鈔票，不停示愛說「我愛你」，期間又彎腰朝獅子拍打屁股，看得雄獅也呆了。園方批評女子的行為是在騷擾獅子，漠視自己及其他遊客安全，但澄清當時女子與獅子還隔着1條護城河，所以位置不算危險。然而有目擊者及民眾認出，該女子2年前也曾闖入獅子園區騷擾獅子，警方仍正追捕這名她，待確認是否同一人。



美國有女子去動物園時跨入獅子園區，向雄獅扔花及撒錢示愛。（NBC新聞截圖）

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雄獅對於人類示愛到底有何感受？紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）在當地時間本月11日下午出現離奇一幕，有遊客拍到1名身形豐滿、穿着紅色低胸裙的女子，擅自跨越獅子園區的障礙物，想近距離接觸獅子。

從影片所見，女子戴上金色假髮，穿紅色低胸連身裙和豹紋披肩，目擊者指她離獅子約15呎，不停向雄性獅子喊話，示愛說「國王，我愛你」、「我非常想念牠」，又向獅子拋玫瑰、撒100美元鈔票等，甚至突然腰朝獅子拍打屁股。獅子一度盯着她，但其後「擰歪面」，躺下呆呆看住女子，沒什麼反應。

豐滿性感女闖獅子園區示愛：

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有遊客前往通知園內工作人員，但他們趕到時，該名女子已經離去，事件只維持了數分鐘。事發後，該名向雄獅示愛的女子已被網民及當地傳媒封為「獅后」（Lion Queen）和「獅子女」（Lion Lady）等。

布朗克斯動物園翌日澄清，女子站的位置非危險地帶，因為她越過障礙物進入園區後，還有1條護城河隔開了她和獅子，但影片未有拍到。園方批評女子決意騷擾他們的獅子，不顧自己的安全，也不顧她員工和客人安全，及打擾獅子的寧靜生活。園方正和紐約警局合作調查事件，只要確認其身份，計劃向她提告。

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事實上，2019年時同一園區亦有1名叫 奧特里（Myah Autry）的女子，闖入獅子園區騷擾雄獅。她當時在園內表演舞蹈，但獅子無反應，只是盯着她看。她聲稱自己不怕獅子，而且獅子也愛她，又說自己是獅子轉世。事後當地居民和遊客對照樣貌等，都認為11日騷擾獅子的正是奧特里。有美媒稱紐約警方相信2女是同一人。不過警方目前仍依非法入侵罪追捕該名女子，仍需調查確認是否奧特里。

動物園遊客及當地民眾早早自行「認人」，斷定她就是奧特里，有人質疑動物園早應加強保安，因為該女子能跨進去，之後就會有第2次、第3次，但下次她可能就不會那麼好運了。

（綜合）