袋鼠與狗緊張對峙20分鐘拒示弱　一個「不君子行為」嚇到對方敗走

袋鼠和狗狗對峙，最後竟然用令人摸不着頭腦的方式結束！澳州近日有女網民在TikTok上傳影片，展示自己的狗狗在後園隔住圍欄和1隻袋鼠對峙，她說雙方僵持了20分鐘，叫愛犬離開都沒用。袋鼠用尾巴及後腿撐起身體，突然間竟做出「不君子行為」，伸出自己的陽具朝狗狗小便，嚇得她叫狗狗快閃避。狗狗跑開後似乎對袋鼠不再感興趣，袋鼠之後也離開了，事件和平結束。據澳洲環境部門的資料，袋鼠當時的舉動，其實在展示自己是老大，民眾如果見到類似行為，應該馬上離開。



女網民聽到愛犬的吠聲，發現後院出現1隻袋鼠。（TikTok影片截圖）

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事件發生於9月初，澳洲1隻已經10歲的狗狗Dodger和袋鼠在後園隔住圍欄對峙，過程被主人拍下來，氣氛非常緊張，最後主人還拍下狗狗敗走一刻。44歲狗主羅賓遜（Natasha Robinson）告訴外媒指，她聽到狗狗的吠聲，走過去發現有高大的袋鼠站在後院的圍欄外。

狗狗不停吠叫，袋鼠只是盯住牠看，非常冷靜，用強壯的尾巴和後腿撐起身體，看起來站得很直。羅賓遜一度叫狗狗返回屋內，但遭到拒絕，她擔心得不敢走去其他地方。狗狗和袋鼠對峙的氣氛相當緊張，足足維持了20分鐘。

袋鼠與狗對峙20分鐘：

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突然之間，袋鼠挺直身體，伸出牠的陽具小便，羅賓遜嚇得馬上尖叫，提醒狗狗要避開。狗狗跑開兩步後，似乎沒再被袋鼠的小便攻擊嚇怕，失去興趣後自己走開，袋鼠之後都離去，對峙以奇怪的方式和平結束。

有網民批評袋鼠竟然隔住圍欄嚇狗狗，又笑言「我看了兩次才知道發生什麼事」，看不到原來袋鼠在不便，所以嚇跑了狗狗。不過也有人認為袋鼠可能只是找個地方小便，不必大驚小怪。

據澳洲昆士蘭環境及科學部資料，袋鼠是群居動物，擅於打交，並以打鬥方式爭奪伴侶。實力較強的雄性袋鼠佔領導地位，會與所有雌性繁殖，不停和其他雄性打交保護自己的繁殖權。雄性首領會以一系列方式示意自己才是老大，包括四肢緩慢行走，弓背作威嚇、在地上摩擦胸部、用前肢抓住草叢和矮灌木，用胸部摩擦、用尾巴和後腿支撐自己站直，然後小便、打交和揮拳。次領導地位的雄袋鼠見到這些行為時，會短暫咳嗽來認輸，如果不這樣做會直接展開決戰。當局提醒民眾如果見到袋鼠做這些行為時要馬上離開。而影片中袋鼠的行為，應該是在威嚇狗狗。

（綜合）

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