餐廳臨打烊落半閘　半醉食客無留意撞親頭　嬲爆投訴服務差反被批

外出用餐當然想得到好服務，然而身為消費者也要注意自己的行為吧？有網民昨日發文，指日前與友人到1家餐廳晚膳，餐廳於打烊前20分鐘「落半閘」。事主指帶醉友人一時沒留意，頭部撞上鐵閘「差一點暈倒」，向店員反映後卻未獲回應或問候，感到非常不滿，其後怒極發文「負評」。帖文引來熱議，不過大部分網民未有認同事主的觀點，反批評其友人醉酒後撞閘屬個人責任，以此作理由投於店方，如同「西客」。



有網民日前到餐廳晚飯，不滿餐廳於關門時間前已「落半閘」，又指職員於其友人撞到鐵閘後不聞不問。示意圖，非涉事餐廳（資料圖片）

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相關帖文於多個網上群組瘋傳，發文的男網民表示，上周四（11日）晚上與友人到1家餐廳吃飯，餐廳於關門前的20分鐘，即晚上11時40分將大門鐵閘拉下一半。事主指餐廳「落半閘」時仍有不少食客正在用餐，他與友人離開時，帶醉的友人疑未留意到鐵閘，頭部撞上鐵閘，「差一點暈倒！」。

事主指當時餐廳職員「沒來問候一句，還全部員工走入廚房裏邊（面），沒有應對我們的詢問」。事後他怒極發文「負評」，質疑餐廳未關門便下半閘的理由，「店內有人你拉下一半閘是什麼意思？你以為你的食物人們會搶入你店嗎？」，又批評店方若不想有客人進入，只要直接告訴對方便可，「你這樣下半鐵閘是設陷阱！不可理喻的做法！不可接受的態度！」。

帖文引來瘋傳，網民狠批事主無理取鬧，直指其友人撞傷全屬個人責任。（示意圖，GettyImages）

帖文引起熱議及瘋傳，網民大多不認同事主，批評其友人飲醉後撞到鐵閘屬個人責任，與餐廳無關，以此為由投訴職員的服務更是無理取鬧，「差唔多收，落半閘有咩問題？喺人哋地方撞到人哋道閘，仲要人哋安慰你係咩玩法？」、「人哋收工時候都趕住收檔啦，拉埋半閘就暗示叫你哋班人早啲走，自己撼親仲想人哋噓寒問暖呀」。

不過事主似乎仍不覺其投訴有問題，強調從沒認為朋友沒有責任，惟認為店方需要給客人一個交代，更揚言不怕與店方對質，「由始至終冇話自己朋友啱，但間店服務態度是要改善！當撞死隻狗都走去望兩下啦，係咪呀？看見我朋友差點暈到真的很氣憤，事情有CCTV做證絕對冇加多減少，我post出來是為我朋友不值！開開心心來店食嘢，搞到成肚氣走！」。