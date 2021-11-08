無品乘客入半張$10紙鈔付車費　小巴公司1星期3次中招：無聊過份

自八達通普及後，愈來愈少市民選擇以現金繳付車資。近日有小巴公司發文，指有乘客將10元紙幣撕開一半，上車時疑混水摸魚，將2張各撕一半的10元紙鈔放進錢箱，「10蚊當20蚊用」。小巴公司指1星期內已發現3次同類情況，直斥該行騙方法無聊及過份，不禁慨嘆日後或需要求乘客向司機展示足夠金額車資才能「入錢」。



有小巴公司發文，指有乘客將10元紙幣撕開一半，上車時將2張各撕一半的10元紙鈔放進錢箱，「10蚊當20蚊用」。（fb「西貢1,2號專線小巴有限公司」圖片）

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西貢1,2號專線小巴有限公司於facebook專頁發文，指點算錢箱時發現，有乘客撕開10元紙幣，以2張各半的10元鈔票當20元入進錢箱，疑刻意少付車費。從公司上載的相片可見，3張被撕開一半的10元紙幣均有明顯摺疊痕跡，疑人有特意將半張鈔票摺細，隱藏被撕爛的破口，入錢時企圖蒙混過關。

公司指，相關情況1星期已發生3次，形容行騙者將撕開的10元鈔票「分開3次用，近排多咗」，直斥相關招數「實在太無聊同過份」。負責人亦指，雖然同事將查看車內閉路電視，但估計「唔太清楚」，未必能找出行騙者，不禁慨嘆：「係唔係第時要我哋司機check（檢查）完先可以放入錢箱呢？」

小巴公司指，相關行騙手法1星期已發生3次，直斥招數「實在太無聊同過份」。（fb「西貢1,2號專線小巴有限公司」圖片）

帖文令網民嘩然，直指「10蚊當20蚊用」的行為已屬行騙，建議小巴公司加強防範，除了安裝鏡頭，亦要特別留意使用現金付款的乘客，「車箱內裝返cam，然後報警將啲片交警察查辦」、「佢仲有3張另外嗰邊，唔知用咗未，又或者用咗，未用可能嚟緊會用。入紙幣嘅人應該唔係好多，鎖定係用10蚊紙嘅」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞任何財產，不論是屬於其本人或他人的，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。由於鈔票屬於其中1種實體性質的財產，因此刻意損壞鈔票本身亦屬違法。