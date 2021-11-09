巴士阿伯除口罩進食爆粗大罵　車長企硬閂門報警　網民讚：做得好

在政府的防疫措施下，市民乘搭公共交通工具時必須佩戴口罩，有網民昨日（8日）分享影片，看到1名伯伯沒有戴口罩上巴士，甚至進食和以粗口大罵，作勢要攻擊車長，有乘客給他口罩亦被拒絕，車長見狀不慌不忙地關上車門，打算報警，「講粗口……我而家揸正嚟做」。不少網民看後大讚車長，「巴士車長做得好」，認為必須嚴懲涉事乘客。



有網民上傳影片，指昨晚（11月8日）有伯伯搭巴士時除下口罩進食，遭車長阻止，卻以粗口大罵車長。（fb「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

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事發於昨晚7時許，片中可見1名伯伯在巴士登車門位置大聲指罵，其間未有佩戴口罩，車長稱伯伯除下口罩並進食，又給予警告，惟遭對方以粗言穢語辱罵，便關上車門，致電通知公司和要求報警，伯伯亦曾經作勢要攻擊車長，又大力拉車門。

伯伯大鬧巴士逐格睇▼▼▼

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片主在帖文大讚巴士車長，形容本來已經有好心乘客遞上口罩，卻遭伯伯拒絕，「畀晒警告佢，佢都唔理，又講晒粗口鬧司機，司機揸正嚟做，好波！」片段未有拍攝事件後續，但片主留言表示，最後車長為了與站長解釋事件，便打開了車門，涉事伯伯立即下車並乘搭另1輛巴士。

影片引來網民討論，不少人大讚巴士車長「高EQ」，認為面對情緒激動、不合作的乘客，仍能不慌不忙地處理，紛紛留言指「巴士車長做得好，畀我在場的話，一齊大聲鬧爆佢」、「辛苦晒車長」、「呢啲人唔鬧唔鬆化，司機叔叔做得好」。