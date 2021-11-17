好友奉子成婚　連登仔揭朋友妻曾一夜情兼墮胎　憂非親生問點做好

如好友疑似養「便宜仔」，應否直接告訴對方？有網民表示，意外得知剛與好友結婚的女子曾做陪酒女郎又墮過胎，更知道2人是奉「子」成婚，因此擔心好友可能被騙結婚，隨時在不知情下照顧與自己沒有血緣關係的兒子。網民更在帖文內發起公投，問應否告訴朋友自己的擔心。



樓主表示，意外得知朋友妻子是陪酒女郎，曾經與客人有性關係甚至墮胎，猶豫應否向朋友坦白。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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樓主在連登討論區上發文，問「發現朋友老婆做陪酒落過仔，應唔應該話佢知？」。他在帖文中提到，最近知道朋友與1名女子登記結婚，「但係我意外得知個女人係做陪酒」，更曾與客人有性關係，曾經一夜情及墮胎。

樓主指曾經試探朋友，「佢好似知道佢老婆有做過陪酒」，但應該不知道她曾經與人發生性關係及墮胎。最後樓主就指出，「佢哋2個係有咗BB先結婚」，暗示質疑朋友妻子腹中胎兒不一定是朋友親生，問「應唔應該話佢知？」樓主在帖文內發起投票，約16小時就有超過2230人支持「講」，支持「唔講」的只有約420票。

樓主感到十分困擾，不知道應否向朋友坦白，所以發起公投。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

表示支持的網民認為，如果要確保朋友不會被騙就要盡早通知他，「即刻仲要公開講！遲1秒都害咗你朋友」，以免他日後照顧兒子多年，才知道兒子並非自己親生。不過反對的網民就表示，朋友可能「唔知開心過知」，可以考慮留意子女出生後與朋友的外貌相似度再見步行步，或者與朋友妻子說出自己知道的事，「叫佢老婆自己同你朋友坦白」。

最後有留言就提到，任何人都會有過去，如果朋友大約都知道妻子曾經做過陪酒，「回頭是岸就算，有唔對路先再講」、「根本已經過咗去，佢哋而家亦都相愛、有家庭有小朋友完全唔明點解唔畀個機會人」。