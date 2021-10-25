女友手機定位在「維記」時鐘酒店兼唔覆機　連登仔憂出「帽事」

智能手機方便聯絡促進情侶感情，但同時可以成為關係破裂的關鍵！有港男在連登討論區分享，指發現女朋友手機定位顯示身處著名時鐘酒店，他一直致電及傳短訊，對方卻沒有回應，遂擔心自己成為「帽事嘅」主角。樓主其後指終於找到女友，但她的解釋未能令自己百分百信服，因此問網民應該如何處理？網民大多認為「帽事嘅」機率極高，但亦有人指如果他不相信女友，2人早晚都會分手。



樓主表示，看到女友的手機定位在時鐘酒店，因此認為對方出軌。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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該名港男在連登討論區上以「條女Location喺維記，你問我唔想答」為題發文，當中「維記」即維多利亞酒店，是著名的時鐘酒店。樓主指女朋友「電話又唔聽，Message又唔覆」，而他是因為iPhone的分享位置功能而得知對方身處地點，坦言「早知唔好咁好奇」。

樓主在發出帖文後十多分鐘後更新，說女朋友「終於覆咗我」，她自稱是去了海傍，樓主於是再次確認，「雖然再睇Location真係喺（海傍）」。不過即使如此，樓主似乎仍然覺得有可疑之處，「唔知點面對佢」，「我真係好愛佢」，大嘆現時不知道可以如何處理。

有網民留言提出疑問，指樓主女朋友的位置在短時間內轉變，「咁係你睇錯定乜」，但樓主堅持自己沒有看錯，「頭先12點Workout完肯定見到喺維記，之後沖完涼都仲喺」。有網民則建議樓主與女友視像通話，「睇下幾耐先聽，聽咗之後有冇想急住Cut線」，不過樓主就說「先唔講打唔打得通，打得通我而家都一片空白唔知講咩」。

樓主直言即使成功打通與女朋友視像通話，腦內亦會一片空白。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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樓主最終決定以訊息與女友對質，「同佢講咗明明頭先我睇佢Location喺維記，都冇出現過喺海傍，好驚唔知佢點覆」，不過女友反駁指「冇」，「佢話如果真係要去就唔會開Location」。樓主當下認同女友說法，但回想又覺得解釋似乎未能令他完全信服，「我真係唔知（如果喺）海傍有咩做可以忙到電話Message都唔覆」。

網民認為如果事件屬實，建議樓主趁早分手，「出軌只有零次同無限次」、「一定分手，你忍到戴帽，佢都未必忍到你原來會Check佢Location」。不過亦有留言指，手機定位位置未必準確，「我試過喺屋企但佢話我喺隔籬山」，指如果信手機多過女友，分手只會是時間問題。最後亦有網民質疑，樓主從來沒有上傳手機位置截圖，事件未必屬實。

（連登討論區）

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