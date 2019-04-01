【帽事嘅】內地男被揭有外遇　離婚先知妻出軌　養逾10年便宜仔

「綠帽」故事沒有最誇張，只有更誇張！內地一名男子被妻子揭發出軌之後，決定向妻子賠償15萬人民幣，詎料之後竟發現年約11歲的兒子原來非自己親生，憤而提告上法庭，要求取消賠償。有網民認為事件足證人生如戲，亦有人表示夫婦雙方都有出軌，法官應參考獎門人的做法，判兩人「打和」！

男子於承諾向妻子賠償之後，才知道原來兒子不是自己親生，感到十分憤怒，於是提告。（資料圖片）

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廣東梅州五華法院近日處理了一宗離婚案件，案中姓張的男子與姓陳的女子於2001年相識，1年後結婚，兩夫婦於2004年生下一子。不過兩人感情不算深厚，不時都會吵架，加上兩人都在不同地方工作，長時間分居，張男一度於2015年8月向法院提出離婚，不過考慮到兒子年幼所以收回。但約2個月後，陳女發現張男早與另一名女子同居，更育有一名私生子，於是報警，兩人在派出所達成協議，當中提及張男會賠償15萬人民幣（約17.5萬港元）給陳女。

網上流傳大量與「帽事嘅」有關的圖片，一旦發生綠帽故事，就會引用回應。（網上圖片）

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原以為故事告一段落，反而高潮在這一刻才正式開始。原來張男一早已經覺得兒子樣子與自己不像，所以偷偷帶兒子去做親子鑑定，發現兒子真的不是自己親生，所以向陳女提告，要求她退回已經支付的3.8萬人民幣（約4.4萬港元）賠款。

內地法院判決最後同意兩人離婚，而兒子則由陳女負責撫養及承擔相關開支，不過15萬的離婚賠款協議仍然有效，所以陳女不需退回款項。

有網民覺得事件實在太誇張及不可思議，「不是一家人不進一家門？」暗示兩人當初會結婚是因為性格相似。另外亦有人質疑判決，因為出軌在先的應該是女方，而且男方已經負責撫養兒子多年，「這更應該補償吧？」不過亦有人認為，既然男女雙方都有出軌，理應判打和。

（廣州日報）