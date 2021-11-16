阿媽拒赴婚禮自爆「愛上準女婿」　阿女崩潰爆大鑊　男友咁回應

愛情無分對錯，但有些自知不會開花結果的感情最好還是藏在心裏。外國1名女網民早前就在討論區發文，指當她正準備與交往2年的男友結婚時，母親卻突然告知她「對準女婿有戀愛的感覺」，因此不想參加婚禮，更稱假如日後有機會的話，她會「跟着自己心裏的感覺走」，企圖奪愛的心意表露無遺。樓主大感震驚，爆大鑊把事件告知爸爸及未婚夫，未婚夫其後直接致電準外母，斥其舉動非常不妥，又強調沒有發生越軌之事，但其後開始疏遠樓主，雙方關係已變質。



外國女網民發文指，在籌備婚禮時，母親卻突然告知她「對準女婿有戀愛的感覺」。（Hermes Rivera / unsplash）

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該名女網民在討論區「WeddingBee」發文訴苦，表示她與男友已交往2年，2人非常相愛，感情穩定，自言已找不到另1個比男友更好的伴侶，他們亦正在籌備婚禮。她續指，未婚夫與她的家人很親近，經常一起享受周末晚飯、郊外活動等，並形容未婚夫與她母親非常親密，2人間中會相約打網球。

不過，直至數天前，樓主指母親突然叫她到家中一趟，又稱有些事要向她坦白。樓主未有多想便赴約，未料一回家就看到母親情緒崩潰，「她說她對約翰（準女婿）有感覺，有戀愛的感覺」，又坦言自己在與樓主父親的婚姻中感到不愉快，但遇上女婿後一切都變了，「約翰讓她感受到丈夫從未帶給她的感覺」。

母親直指無法參與樓主的婚禮，樓主將事件告知未婚夫，對方自此卻開始疏遠她。（Olivia Bauso / Unsplash）

母親拒絕參加樓主的婚禮，又指直至這種戀愛的感覺消失前，都不會與準女婿見面，惟同時指出，假如日後有機會的話，她會「跟着自己心裏的感覺走」。樓主聽後驚訝得無言以對，選擇直接離開冷靜一下，並將事件告訴父親和未婚夫，父親此後暫住於酒店，直到妻子「接受治療」，而未婚夫則直接打電話給樓主母親，直斥對方的舉動非常不妥，並澄清他們之間沒有任何越軌的事發生。

事件變得難以收拾，甚至在原本非常相愛的樓主和未婚夫之間造成隔閡，未婚夫開始疏遠她。雖然母親事後不停傳短訊給她道歉，又表示無法壓抑自己的感覺，樓主均沒有回覆。

帖文一出即引來不少網民留言，有人提醒樓主應盡量讓母親和未婚夫保持距離，「妳媽媽所謂的『感覺』實在太恰當，她根本不應該告訴妳這種事情」，但也有網民同情母親，「要控制對1個人的感情的確很困難，我相信妳媽媽都明白目前要做的只有遠離約翰」、「妳可能要接受和母親的關係再也回不去了」。