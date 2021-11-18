拍拖6年男友求婚　港女心繫舊同學感猶豫：控制唔到自己掛住邊個

最愛的人不一定是能共度一生的人？有港女於討論區發文，指與男友拍拖約6年，感情一向穩定，近日對方向她求婚，卻令她陷入煩惱。港女指與男友相處的確很開心，但認真思考後，卻認為她最愛的其實是曾經拒絕自己的1名中學同學，坦言即使沒可能發展，但至今亦未能放下對方，猶豫若答應求婚會對男友不公平，同時又怕拒絕會傷害對方。



有港女近日獲拍拖6年的男友求婚，卻感到非常煩惱，坦言至今仍未能放下舊同學。（《被偷走的那五年》劇照）

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該名港女於Dcard討論區發文，指與男友拍拖約6年，大讚對方待她非常好，也會尊重她，「同佢喺埋一齊嘅時候，我都幾開心」。兩人感情穩定，直至近日男友提出想與她結婚建立家庭，卻令她感到猶豫及煩惱，「我有諗過答應佢，但一方面我覺得咁樣對佢唔太公平，因為我心入面其實最愛嗰個一直都唔係佢」。

港女坦言男友並非最愛，「我最愛丶最想念的是我以前嘅中學同學，只係後來表白過，俾佢拒絕咗」，其後才認識現任男友拍拖至今。她指與男友拍拖以來有不同經歷，但仍未能讓她忘記舊同學，「我不論聽每首情歌、睇每套電影、唱K、食每餐飯、溫書、工作、每朝起床或是晩上睡覺，我想念的都是我嘅中學同學，縱使一直冇聯絡過」。

港女坦言男友並非自己最愛，猶豫若答應求婚會對男友不公平，同時又怕拒絕會傷害對方。（《被偷走的那五年》劇照）

她自言很清楚與該名舊同學沒有發展的可能，但難以控制真實的感覺，「我都唔想咁，但我控制唔到自己掛住邊個」。同時她又苦惱應否答應男友求婚，「我覺得自己好似好自私咁，答應又唔好咁，拒絕又會令佢失望」，只好詢問網民意見。

網民看過帖文各有意見，有人認為港女如同精神出軌，繼續與男友一起只會傷害對方，「對舊同學朝思暮想，心入面點容得下另一個人」、「結婚只會令個悲劇延長，倒不如早啲分開搵個真正鐘意嘅另一半啦，冇愛情嘅婚姻分分鐘仲慘過坐監」、「嫌舊愛再無激情，但又怕錯失咗呢個『愛』自己嘅人，所以先會想幻想中的那位，畀藉口自己分手吧」。

亦有人指港女難忘的並非舊男友，而是自己幻想的美好，「樓主可以同現任走過6年光陰，相信男朋友都肯定有過人之處，與其停留喺過去虛無嘅幻想，倒不如好好捉緊眼前嘅幸福」、「幻想太多冇用㗎，珍惜眼前先係你最好選擇」、「如果真係諗住同男朋友繼續行落去，妳要諗個方法令自己專心一意對妳男朋友」。