家人反對與200磅女友拍拖　港男扮分手數年　臨結婚先發現超頭痕

體型問題令女朋友成為嫁入屋的最大障礙！有網民分享指自己與女友拍拖4年多，對方體重約200磅，拍拖1年多的時候曾經帶女友回家見家長，但父母表明反對更要求分手。網民最後只假裝分手，繼續拍拖，打算儲夠錢就結婚，不過女友堅持要他的屋企人「知道佢存在」，要求令他感到奇怪，問「點解一定要知？結婚唔係兩個人嘅事咩」。



有網民分享指自己與女友拍拖4年多，對方體重約200磅，拍拖1年多的時候曾經帶女友回家見家長，但父母表明反對更要求分手。（《老表你好hea!》劇照 ）

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樓主在香港討論區上發文，指「女朋友200磅，屋企人唔鐘意，好煩惱」。他提到與女友拍拖4年，「由識佢都係200磅，一直都冇咩點變過」。兩人拍拖約1年後，樓主就帶女友回家見家長，「我父母好唔鍾意佢，係直接叫我同佢分手算，話咩帶個咁肥嘅返嚟」。

樓主未有理會父母的要求，「照樣同女朋友一齊，但係同屋企人講就話散咗，咁樣相安無事咗幾年」。樓主打算儲夠錢就會結婚，完全不理家人要求，「但係女朋友佢死都想我屋企人知道佢存在」，令樓主質疑「點解一定要知？結婚唔係兩個人嘅事咩」。

女友堅持要港男家人知道她的存在，令港男感到十分難為。示意圖片，非當事人。（《老表你好hea!》劇照）

有網民就直言，只有拍拖是兩個人的事，結婚就是兩家人的事，「最大問題係你無好好同家人溝通」，令事件跌入現時的矛盾，更批評樓主「紙係包唔住火嘅，你呃到屋企人成世咩」，東窗事發時更會令家人遷怒於女友。不過亦有人認為，既然樓主心意已決，明白後果就可以勇往直前。

（香港討論區）