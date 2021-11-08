傾結婚傾到分手！新界男與港島女婚後住處無共識　講唔掂數終分手

愛侶踏入談婚論嫁階段，婚禮安排、日後生活方式等，都容易成為分手的導火線，隨時談婚變「談分」。有網民分享指，其居於港島的表妹，因婚後住處問題與居於新界的男友意見不合，因未來奶奶要求他們住在新界，以方便常回男家，但表妹則想住男女家的「中間位」九龍區，惟最終未能達成共識，更感男方未有爭取，最終2人分手收場。樓主對事件感到可惜，慨嘆「傾結婚傾到分手」的情況原來不罕見。



有網民分享指，其表妹因婚後住處問題跟男友意見不合，未來奶奶要求他們住在新界方便回男家，但表妹則拒絕並感到委屈，最終分手收場。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民日前在香港討論區以「有幾多人因為傾結婚傾到分手，婚都結唔成？」為題發文，指早前已聽見有朋因結婚買樓問題，跟男方吵到結不成婚，沒料今次其表妹遇上同樣情況。樓主指，表妹跟男友1個住港島1個住新界，未來奶奶希望他們婚後住在新界，方便兒子回家，惟表妹不願意，「佢想拎個中間位，住九龍，覺得公平啲」。

男友一直沒有表態，但就向表妹指「佢媽一定唔會讓步」，並希望獲得女方理解，惟表妹哭訴稱男友沒替她說話，或在其母親面前爭取，最後因未能達成共識而分手。

有網民指結婚是2個人的事，「旁邊鶴」根本不應提太多建議，「住邊呀？邊度擺酒呀？其實自己決定咪得」。（《今生是第一次》劇照）

樓主補充指，2人原打算物業一人一半，「表妹為咗佢，仲諗住呃自己阿媽話男方畀晒錢首期，但查實我表妹自己會拎一半出嚟」，因此為表妹感到可惜，「拍咗咁多年好唔容易行到結婚，但因為現實問題而要分手」。又指雖然看似小事，但即代表男方只懂從母親角度想，「冇為我表妹諗過，夾硬結婚既話，以後遇到類似問題都唔會幫我表妹」。

帖文引起熱議，有網民指結婚是2個人的事，「旁邊鶴」根本不應提太多建議，「住邊呀？邊度擺酒呀？其實自己決定咪得」，亦認為分開或者是好事，「條仔係阿媽永遠是對的」，表妹將來不會好受，遲早都會有婆媳問題。不過有網民則指不理解表妹企硬原因，「香港有幾大？啲人真係麻煩」，又認為她不願犧牲，「唔識讓下老人家同未來奶奶，連最基本門面功夫都唔識做下」。