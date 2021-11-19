貨車駛過鐵路被列車撞斷一分為二　司機臨撞聽聲急踩油門奇蹟生還

貨車被高速駛至的火車攔腰撞斷，司機竟逃過一劫！美國威斯康辛州1名貨車司機，經過鐵路平交道時，被1列時速逾80英哩（約129公里）的列車攔腰猛撞，貨車一分為二，但奇蹟地車頭完好，司機撿回一命。該司機事後透露，他因為左耳失聰，初時聽不到列車鳴笛聲，而且當時視線受阻，回過神來馬上踩油衝前，「我自己現在也覺得難以置信」。出事當天其實是司機生日，差點生日變忌日，由於出事的平交道沒有燈光照明、安全閘、警告聲響，甚至是基本的警告標示，故他希望當局可作改善，免得將來再生意外。



美國有貨車被火車攔腰相撞，貨車一分為二，但司機平安無事。（WKOW 27新聞截圖）

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事件發生於威斯康辛州密爾沃基，11月10日，33歲的亞馬遜（Amazon）公司貨車司機伊雲斯（Alexander Evans），駛過1條鐵路平交道時，被1列車速逾80英哩（約129公里）的列車高速駛近，貨車被撞斷一分為二，但他竟然奇蹟生還，更毫髮無傷。現場照片所見，車身後半已被列車撞爛，但車頭部份卻沒有損毀，令網民看得嘖嘖稱奇。

伊雲斯是兩孩之父，事後妻子在社交媒體分享現場情況，透露那天其實是丈夫生日，卻差點無命。伊雲斯後來接受採訪還原當時情境，承認自己真的沒看到或聽到列車高速駛近。列車接近時，他沒馬上聽到列車鳴笛聲，因為他的左耳失聰，而且視線受阻。

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司機稱地圖規劃路線導致他視線受阻，而且他左耳失聰，馬上相撞時他才聽到列車鳴笛聲踩油。（KSNB Local4新聞截圖）

伊雲斯當時在送郵包，地圖標出的路線要開車到1個路口橫過平交道，前一段馬路和鐵路平排而行，一轉彎時留意不到有列車駛近。他當時聽到一聲長鳴，想就像火車鳴笛聲，馬上踩油門向前衝，自己都不知道要衝多遠才能避開。就結果而言，好彩他當時有馬上踩油門。驚險時刻，伊雲斯感覺到氣流和壓力，之後碰到安全氣囊，「很難形容是什麼感覺」。

現場目擊者對伊雲斯平安無事都大吃一驚，他本人也說「我自己現在也覺得難以置信」。據美媒報道，火車上無人受傷，然而，包括伊雲斯及當地傳媒都表示，該路口沒有自動閘門，也沒有燈光照明或列車駛過的警告聲響，伊雲斯覺得應增設一些警告設備，防止再生意外。

（綜合）