19歲女生照X光被要求即場脫光上衣　話拍得唔清楚　男醫生被停職

女生照X光要脫光上衣？江蘇19歲女生日前到醫院做入職前體檢，1位金姓男醫生為她照X光片時，以拍得不清楚為由，要求她脫光上衣，女生稱她事前已脫去胸圍，身上剩1件薄衛衣，至少連續3次告訴醫生自己裏面已無衣服，醫生仍要求她即場脫衣。女生事後覺得不妥，上網一查發現不必脫光，父母知情後報警。事件在網上引起熱議，許多女網民直言遇過醫生要求脫上衣的情況，但正常都會提供1件薄的病人服替換，更何況對方是男醫生。

涉事的男醫生已被停職，警方正進行調查。據悉該醫生承認要求女病人脫光上衣，但認為在醫生眼裏病人無男女之別。內媒到訪該醫院時，發現X光房旁邊就有更衣室及提供病人服。



江蘇有女生去醫院照X光時，被男醫生要求脫光上衣，事後才知道不需要脫光，感到受辱。（示意圖／Getty Images）

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江蘇常州1名19歲女生到醫院做入職體檢，在照X光時，醫生以X光片看不清為由，要求她脫光上衣。她回家後想起覺得奇怪。女生父母覺得女兒遇到「流氓醫生」被佔便宜，馬上報案。

女生正讀大專，原訂明年畢業，到1家公司實習時被要求做入職體檢，她12日到醫院檢查。女生接受內媒訪問，稱幾天以來都睡得不好，回想起來「那個醫生挺惡心」。她當日在醫院門口看到告示，稱女生要脫胸圍照X光，馬上就到更衣室脫內衣，上身剩1件薄衛衣入去排隊。醫生說拍出來的X光片看不清，叫她脫去衛衣，因為對方是男性，她告訴醫生自己裏面沒衣服，問他是否要即場脫掉，醫生明確叫她即場脫。

前前後後她至少問了3次，醫生說去把門關上，其他人看不到的，如果拍不到就無法完成檢查。女生當時唯有脫光上衣，事後回想覺得不妥，她上網搜查又問閨密意見，發現女生是不需要脫光的，心有不甘告訴父母。父親當時先問了律師意見，對方建議盡快報警。

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事件引起熱議，許多網民稱除非衣服上有金屬物或飾物，正常都不會要求脫光，「其實將外套脫掉穿薄衣就可以」、「我這農村的醫院做X光都不需要脫光衣服」。而最大問題是，當時是男醫生幫女病人照X光，如果要女病人脫衣，也應該提供薄的病人服，「要求脫光上衣的情況遇到過，但是會提供一件薄薄的病號服穿上，光溜溜地站在那裡多少有點尷尬」、「不是會有那種一次性手術服能給女性換嗎？」。

內媒到涉事醫院時，該院影像科主管周醫生說，警方介入後，當時照X光的金醫生承認叫女生脫光衣服，但說不知道那是女生最後1件衣服，只知道衛衣令X光片拍不清。然而，內媒發現醫院X光室不遠位置其實就是更衣室，裏面有病人服，惟醫生當時無叫女生去更換。

醫院事後表示，涉事醫生已被停職。當地警方14日已傳召該醫生調查，他承認要求女生脫去上衣，但有一些說辭。常州衛健委正調查事件，表示一般情況下，醫生不會要求病人脫光衣服，除非病人衣服有金屬物影響，但院方會向病人提供更換的衣服。

女生父母強調並非要求醫院賠償，但希望醫院道歉並處分該醫生，又質疑有多少女生遇到同樣的事，應該讓他們的家長知道。女生媽媽說已收到民警聯絡，對方說醫生有要求女兒脫光上衣，但覺得無問題，因為他是醫生，病人無男女之別。

內地律師指，金醫生可能違反了《保護患者隱私權的制度和措施》、《放射科保護患者隱私的管理制度》，裏面要求男醫生為女病人的私密部位作檢查時，必須有女醫護在場，而如果病人投照胸腹部時，不分男女均可穿一件無扣、無金屬飾物的全棉內褲，若衣物有不符規定，而又要暴露於投照區，就需為患者提供乾淨的檢查服裝。

而且，該醫生的行為同能侵犯了他人私隱，構成人格侮辱。《民法典》規定，任何人和單位不得拍攝窺視別人身體私密部位，私密部位屬個人不願意他人知道的且較私密部位，不法分子在不同場合採不同手段拍攝或偷窺女姓私密部位，可處以5日以下拘留或500元以下罰款，情節嚴重要處以5日以上、10日以下拘留，並處500元以下罰款。

（綜合）