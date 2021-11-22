多啦A夢法寶多：時光機、倍增鏡、隨意門　連登仔批唔識用好戇居

《多啦A夢》（叮噹）是全球家傳戶曉的卡通人物之一，不過劇情卻不時被網民找到犯駁之處。最近有網民在討論區發文，直指「多啦A夢好戇居」，因為他有很多幫到人的法寶道具，「但係偏偏佢哋就唔識用」。他舉例指，每次大雄賴床遲到時，其實可以使用時光機，「返去早少少就解決咗問題」，又或者羨慕小夫有新玩具時，「用倍增鏡就可以解決到問題」。不過網民留言狠批樓主的說法，直斥「戇居得過有人對卡通咁認真」，更笑言以樓主邏輯去畫《多啦A夢》的話，不出10集就要大結局。



有網民表示，多啦A夢的時光機本身都可以解決很多問題，但卻鮮會使用。（《多啦A夢》截圖）

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網民「屋企冷氣壞左」在連登討論區上以「有冇人覺得《多啦A夢》好戇居」為題發文，他指卡通中的角色在很多時候都可以用法寶道具簡單解決問題幫手，但偏偏他們都不懂得運用，更舉出多個例子：

‧大雄成日遲起身，用時光機坐返去早少少就解決咗問題

‧大雄成日都唔記得做功課，考試0分，用時光機去後日睇下功課答案／用顛倒筆拮下自己個頭，已經永久解決咗個問題

‧啲偵探問題，牙擦仔（阿福／小夫）啲貴重嘢唔見咗，全部用時光機，加透明斗篷就解決到

‧大雄成日羨慕牙擦仔好多新玩具，用倍增鏡就可以解決到問題

‧牙擦仔一曬命食咗啲咩好嘢，用美食桌布就得

‧佢老竇成日話返工迫車好辛苦，借隨意門畀佢用就得

‧聽日唔想考試、唔想被技安打之類，用預言日記或如果電話

‧冇零用錢嘅用倍增鏡又得



樓主指，如果大雄不想被技安欺負，可以使用預言日記避過一劫。（《多啦A夢》截圖）

不少網民都認為樓主的想法有問題，指他不應以大人的想法去教小朋友，「下下咁完美邊有故仔做」、「小朋友睇嘅漫畫係咁上下」，更笑言「戇居得過有人對卡通咁認真」、「集集都時光機會好悶，小朋友野點解要咁認真」，更表示「作到好似樓主咁諗嘅話，套嘢應該過唔到10集」。

（連登討論區）

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